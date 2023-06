Jonita Gandhi a été rejetée de Canadian Idol. Maintenant, elle est derrière certains des plus grands succès de Bollywood

Jonita Gandhi n’a pas laissé un Idole canadienne le rejet l’empêche de trouver sa voix.

En 2006, la chanteuse de Brampton, en Ontario, avait 16 ans lorsqu’elle a été renvoyée chez elle après son audition. On lui a dit qu’elle n’était pas une chanteuse de R&B.

Un juge lui a dit de revenir quand elle aurait découvert quel genre de chanteuse elle était. Dix-sept ans plus tard, elle est l’une des plus grandes chanteuses de lecture de Bollywood.

Maintenant basée à Mumbai, la voix du chanteur indo-canadien peut être entendue dans certains des plus grands films de Bollywood, comme Ae Dil Hai Mushkil et Désespéré.

Jonita Gandhi, photographiée le 3 juin, est de retour à Toronto pour quelques semaines pour assister à un festival de musique sud-asiatique. (Hugo Lévesque/CBC)

Gandhi dit qu’elle a été influencée par de nombreux genres musicaux, chanteurs et styles différents. Malgré son succès à Bollywood, elle ne veut pas se limiter à un seul son.

« J’aime incorporer tout ce qui me semble juste, naturel. Bollywood me vient évidemment naturellement parce que ma famille vient d’Inde et j’ai grandi en écoutant de la musique de Bollywood », a déclaré Gandhi.

« Je suis juste en train d’incorporer toutes ces influences maintenant. J’aime juste que ce soit fluide.

Gandhi a commencé son voyage musical en enregistrant des reprises dans sa chambre à Brampton et en les publiant sur YouTube. Elle a ensuite explosé vers la gloire après avoir été présentée dans la bande originale de Chennai Express.

La semaine dernière, Gandhi était à Toronto pour jouer devant le public de sa ville natale au DESIFEST, un festival de musique sud-asiatique.

Les chanteurs de lecture accèdent à la renommée mondiale

Les chanteurs de lecture pré-enregistrent leurs performances pour les utiliser dans des films. Des chanteurs comme AR Rahman, Shreya Ghoshal et Lata Mangeshkar sont devenus aussi mondialement célèbres que les acteurs de Bollywood qui les synchronisent dans les films.

En 2001, Kabhi Khushi Kabhie Gham, réalisé par Karan Johar, est devenu l’un des acteurs internationaux films les plus rentables sortir de Bollywood, selon The Indian Express.

La chanson du film Bole Chudiyaninterprété par des chanteurs tels qu’Alka Yagnik et Udit Narayan, a été visionné plus de 780 millions de fois depuis sa publication sur YouTube il y a neuf ans.

Yagnik et Narayan, qui ont tous deux commencé leur carrière dans les années 80, ont des millions d’auditeurs mensuels et leurs discographies se composent de milliers de chansons.

Plus qu’un chanteur

Le mois dernier, Gandhi s’est produit devant une foule de plus de 125 000 personnes lors de la cérémonie de clôture de la Premier League indienne à Ahmedabad, en Inde. Cette masse de fans de cricket était son plus grand public à ce jour.

Elle a interprété une chanson intitulée Sitara qu’elle a co-écrit avec le rappeur indien DIVINE.

« Je n’étais pas seulement le chanteur de ma mélodie », a déclaré Gandhi. « C’était très spécial de pouvoir me représenter de cette façon. »

Le 28 mai, Jonita Gandhi a occupé le devant de la scène lors de la cérémonie de clôture de la Premier League indienne à Ahmedabad, en Inde. (Jonita Gandhi/Instagram)

Ses capacités de chanteuse ne s’arrêtent pas seulement à l’anglais et à l’hindi. Gandhi chante dans plusieurs langues sud-asiatiques, dont le bengali, le tamoul, le télougou, le malayalam, le gujarati, le pendjabi et le kannada.

Elle a appris à chanter dans ces langues en écoutant de la musique. Certaines des langues qu’elle ne connaissait même pas existaient, et encore moins les parlaient-elles, avant de déménager en Inde.

Elle dit que la portée de la musique indienne dans le monde, au-delà des succès de Bollywood, l’a le plus surprise après avoir rejoint l’industrie.

« J’atteins maintenant des publics avec lesquels je ne pourrais probablement même pas avoir une conversation. Mais ils se connectent avec moi à travers ma musique », a-t-elle déclaré.