Joni Mitchell sort une chanson de 1972 mettant en vedette Neil Young avant la sortie de l’album

Divertissement

Joni Mitchell se produit lors de la cérémonie du Prix Gershwin de la Chanson populaire de la Bibliothèque du Congrès à Washington, DC, en mars. Mitchell a sorti une version démo de sa chanson You Turn Me On I’m A Radio, qu’elle a enregistrée avec Neil Young en 1972. (Stefani Reynolds/AFP/Getty Images) Un enregistrement démo inédit de Joni Mitchell avec une apparition de son compatriote musicien canadien Neil Young voit enfin le jour. Plus de 50 ans après sa création, une première version du morceau de l’auteur-compositeur-interprète folk Tu m’excites, je suis une radio a été publié avec Young jouant de la guitare électrique et de l’harmonica. La chanson est un teaser pour Archives Joni Mitchell, vol. 3 : Les années d’asile (1972-1975)qui sort vendredi. L’album d’archives de Mitchell raconte une période formatrice de quatre années de sa carrière autour de la sortie de ses albums. Pour les roses, Cour et étincelle et Le sifflement des pelouses d’été. REGARDER | Joni Mitchell et Neil Young dans You Turn Me On I’m A Radio : La démo pour Tu m’excites, je suis une radio a été réalisé lorsque les deux légendes canadiennes ont collaboré à la mi-avril 1972 tandis que Mitchell participait à des sessions d’enregistrement pour ce qui est devenu Pour les roses aux studios Wally Heider à Hollywood. La version finale de la chanson est devenue le premier single de Pour les roses et l’un des premiers succès de Mitchell dans les charts Billboard.