Joni Mitchell ravit les fans avec le 1er set complet en plus de 20 ans – National

L’icône de la musique canadienne Joni Mitchell a surpris les fans avec son premier spectacle complet en plus de 20 ans, lorsqu’elle est montée sur scène au Newport Folk Festival ce week-end.

Mitchell, 78 ans, est apparu aux côtés de la chanteuse folk Brandi Carlile dimanche soir au festival de Rhode Island, interprétant certains de ses meilleurs succès et offrant même à la foule un solo de guitare.

Mitchell et Carlile ressemblaient à la royauté du rock qu’ils sont alors qu’ils étaient perchés dans deux chaises blanches ornées de garnitures dorées, chantant un ensemble hommage de 13 chansons interprété en l’honneur de Mitchell.

L’histoire continue sous la publicité

Mitchell a en grande partie pris sa retraite de la musique depuis qu’elle a subi un anévrisme cérébral en 2015. Mais Carlile a dit CBS ce matin elle avait pour mission de convaincre la légende de la musique folk de remonter sur scène.

“Je l’ai juste imaginée là-haut, l’eau, le fort et les bateaux…”, a expliqué Carlile.

Bien qu’elle soit une musicienne prolifique, Mitchell a révélé qu’elle hésitait à remonter sur scène – elle n’a pas joué en direct depuis 2013.

Joni Mitchell a joué son premier concert complet depuis deux décennies hier soir avec un set surprise en tête d’affiche au Newport Folk Fest ! Sa dernière apparition à Newport remonte à 53 ans. Cette fois, elle était soutenue par Brandi Carlile + un tas d’autres amis pour un incroyable set de 13 chansons ! pic.twitter.com/ocQdLu6fgB – Danny Clinch (@Danny_Clinch) 25 juillet 2022

L’histoire continue sous la publicité

Elle a dit à CBS que bien qu’elle n’ait “jamais été nerveuse” à propos d’une performance, elle “voulait qu’elle soit bonne”. … Je n’étais pas sûr que ce serait le cas. Elle a dit qu’elle était satisfaite de la façon dont les choses se sont déroulées et a dit “ça ne sonnait pas si mal”.

Mitchell et Carlile ont été rejoints sur scène par plusieurs amis et collaborateurs musiciens de longue date comme Wynonna Judd, Blake Mills, Marcus Mumford, Taylor Goldsmith et Lucius. Ensemble, ils ont interprété certains des plus grands succès de Mitchell, comme Des deux cotés maintenant, Un cas de toi et Heure d’été.

Elle a également joué de la guitare pendant Comme ce train — une compétence qu’elle a dû réapprendre après son anévrisme.

Joni Mitchell a même joué de la guitare lors de son apparition surprise à @NewportFolkFest le dimanche. REGARDER : https://t.co/AmwTKMj1kd pic.twitter.com/OLEBKnoV8W — Conséquence (@consequence) 25 juillet 2022

Dire que les fans de Mitchell étaient ravis de la performance surprise serait un euphémisme. Ceux qui ont regardé en personne et ceux qui se sont réveillés avec des vidéos en ligne du plateau lundi matin ont exprimé la joie et l’émotion qu’ils ont ressenties en regardant le retour de la légende folklorique sur scène.

L’histoire continue sous la publicité

je ne sais pas quand je serai émotionnellement équipé pour regarder la performance de joni mitchell — Tyler Coates (@tylercoates) 25 juillet 2022

J’ai beaucoup de vidéos, de photos et de réflexions à partager sur l’expérience de ce soir. Je peux dire sans hésitation que c’est le plus beau jour de ma vie en tant que fan de musique.#jonimitchell @Newportfolkfest pic.twitter.com/NeKiiq9Yu7 —Aimsel Ponti (@Aimsel) 25 juillet 2022

L’histoire continue sous la publicité

ces photos du set de joni mitchell à @Newportfolkfest ce soir 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/zkFBSsKOqH – wig-wag 📽 (@wigwagmag) 25 juillet 2022

Plus tôt cette année, Mitchell a fait une apparition aux Grammy Awards, recevant la personne MusiCares de l’année 2022 ainsi que le trophée du meilleur album historique pour son album rétrospectif, Archives Joni Mitchell, Vol 1 : Les premières années (1963-1967).