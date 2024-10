Joni Mitchell lâche Donald Trump lors d’un concert américain chargé de raretés | Joni Mitchell

Joni Mitchell a fait entendre sa voix lors des prochaines élections américaines en répondant : « Fuck Donald Trump ! » à un membre du public qui a crié une insulte à propos du candidat républicain à la présidentielle.

« J’adore cette chanson », a poursuivi Mitchell – probablement une référence à la chanson FDT de YG 2016.

Lors de son premier concert à Los Angeles en 24 ans samedi, Mitchell, 80 ans, a déclaré : « Tout le monde sort et vote. C’est une question importante. J’aimerais pouvoir voter – je suis Canadien. Je fais partie de ces mauvais immigrants.

Les commentaires de Mitchell sont intervenus après qu’elle ait interprété la chanson titre politique de son album de 1985 Dog Eat Dog pour la première fois depuis son année de sortie. Dans la chanson, elle chante : « La Sainte espérance entre les mains de / Des évangélistes et des racketteurs mordus de serpent / Et des financiers à grosses perruques. » Après cette dernière phrase, elle a improvisé « comme Donald Trump ».

Au soi-disant « Joni Jam », pendant deux nuits au Hollywood Bowl, Mitchell a joué avec des musiciens dont Brandi Carlile, Wendy & Lisa, Allison Russell, Robin Pecknold de Fleet Foxes, Marcus Mumford, Annie Lennox – sur Ladies of the Canyon. – Jacob Collier et Jon Batiste.

Elle a également donné ses débuts live à des chansons plus récentes, avec If I Had a Heart, de Shine de 2007, et The Sire of Sorrow, de Turbulent Indigo de 1994 : la première fustige « Holy war / Genocide / Suicide », tandis que la seconde parle de perdre « tout le goût de la vie ».

Les concerts surviennent deux ans après l’apparition surprise de Mitchell au festival folk de Newport 2022 – son retour au concert après avoir subi un anévrisme cérébral en 2015 qui l’a empêchée de parler ou de marcher.

Elle a également repris I’m Still Standing d’Elton John – mais est restée assise tout au long du concert et a modifié une réplique en conséquence : « Je suis toujours assise après tout ce temps », a-t-elle chanté.

Le dernier album original de Mitchell était Shine ; elle est au milieu d’un projet de rééditions d’archives mettant en valeur du matériel remasterisé et inédit, dont le dernier était The Asylum Albums (1976-1980), sorti en juin.