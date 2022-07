Joni Mitchell fait une performance surprise au Newport Folk Festival – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Sachyn Mital/Shutterstock

Joni Mitchell des fans surpris se sont réunis dimanche 25 juillet pour la finale du Newport Folk Festival. Bien que la finale ait été présentée comme “Brandi Carlile & Friends », c’est Joni, 78 ans, qui a volé la vedette, rejoignant Brandi, 41 ans, Marcus Mumford, Wynonna Judd, Moulins Blake, Jess Wolfe, et d’autres pour un ensemble de 13 chansons qui couvraient l’œuvre impressionnante de Joni. Non seulement cette performance surprise a marqué le retour de Joni au festival Newport Folk pour la première fois depuis 1969, mais c’était aussi son premier concert public en direct depuis 2002 (et le premier après son anévrisme cérébral de 2015).

Plus à propos Divertissement

pas de mots pic.twitter.com/IIkpIJmk6O – Jonathan Bernstein (@jonbern) 25 juillet 2022

Avec des chaises confortables sur scène, l’événement a reflété les “Joni Jams” que Mitchell a organisés dans son salon à la suite de son anévrisme. L’ensemble a commencé avec les autres artistes interprétant “Carey”, “A Case of You” et “Help Me”, par Quoi de neuf Newport. L’ensemble contenait également “Big Yellow Taxi”, “Just Like This Train” et “Why Do Fools Fall In Love”. Joni a parfois chanté ses propres chansons tout au long du concert, mais s’est levée pour jouer le solo de guitare sur “Just Like This Train”. Elle a également pris la tête de trois chansons – de George Gershwin “Summertime”, “Both Sides Now” et “The Circle Game”.

“Non, je n’ai jamais été nerveux à l’idée d’être devant un public”, a déclaré Joni à CBS Morning’s Antoine Maçon le lundi après le spectacle, par Le journaliste hollywoodien. “Mais je veux que ce soit bien. Et je n’étais pas sûr de pouvoir l’être. Mais je n’avais pas l’air trop mal ce soir !

Joni Mitchell d’hier à aujourd’hui : photos de l’icône du folk rock de ses débuts à aujourd’hui

J’apprends », a-t-elle dit à Mason. « Je regarde des vidéos qui sont sur le net pour voir où je mets mes doigts, vous savez. C’est incroyable ce qu’un anévrisme assomme – comment sortir d’une chaise ! Vous ne savez pas comment sortir d’un lit. Vous devez réapprendre toutes ces choses par cœur. J’étais dans le ballet aquatique quand j’étais enfant, et j’ai oublié comment faire la brasse. Chaque fois que j’ai essayé, j’ai failli me noyer, vous savez ?. Donc, beaucoup de retour à l’enfance presque. Il faut tout réapprendre. »

Joni a subi un anévrisme cérébral en 2015 qui a presque fait taire sa voix emblématique. “Je pense toujours que la polio était une répétition pour le reste de ma vie”, a déclaré Joni lors des Kennedy Center Honors 2021, faisant référence à la maladie qu’elle a combattue à l’âge de 9 ans (h / t The Exprimer). « J’ai dû revenir plusieurs fois de choses. Et ce dernier était un vrai whopper. Mais, tu sais, je traîne, mais je vais bien !

Lien connexe Lié: Erich Schwer : 5 choses à propos du beau mec “bachelorette” qui a un 1:1 avec Gabby

« Encore une fois, je ne pouvais plus marcher. J’ai dû réapprendre comment. Je ne pouvais pas parler. La polio ne m’a pas attrapée comme ça, mais l’anévrisme m’a enlevé beaucoup plus, vraiment », a-t-elle déclaré. A enlevé mon discours et ma capacité à marcher. Et, vous savez, j’ai récupéré mon discours rapidement, mais la marche avec laquelle j’ai toujours du mal. Mais je veux dire, je suis un combattant. J’ai du sang irlandais ! Alors vous savez, je savais, ‘c’est reparti, une autre bataille.’