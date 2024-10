Joni Mitchell amène Joni Jam (et Trump dissident) au Hollywood Bowl

On pouvait l’entendre avant de pouvoir la voir : un rire guttural et raté — ha-ha-ha-ha – dériver dans l’air frais du canyon.

Assise dans un fauteuil doré près du centre d’une scène circulaire tournante, Joni Mitchell, 80 ans, s’est lentement tournée samedi soir au Hollywood Bowl comme quelqu’un qui venait d’entendre une blague lors d’une fête. Elle a encore ri en admirant la foule devant elle : quelque 17 000 fans se sont rassemblés pour son premier concert en tête d’affiche dans sa ville d’adoption depuis l’anévrisme presque mortel en 2015 qui a failli la tuer. Et elle a récidivé tandis que la douzaine de musiciens qui l’entouraient accéléraient l’ouverture de ce qui allait s’avérer être une performance de trois heures.

La mélodie était le sournois « Be Cool », son message un peu décontracté de coaching de vie : « Charmez-les / Ne les alarmez pas », chantait Mitchell, ses longs cheveux en deux nattes sous un béret désinvolte, ses yeux scintillant derrière une élégante paire de lunettes teintées. « Gardez les choses légères / Gardez vos soucis hors de vue. »

Ha-ha-ha-ha.

Ce sens du jeu a été crucial pour le retour de Mitchell, qui a commencé avec les soi-disant Joni Jams qu’elle a commencé à tenir avec l’aide de la chanteuse Brandi Carlile alors qu’elle se remettait de l’anévrisme chez elle à Bel-Air. En 2022, elle a époustouflé lorsqu’elle a présenté au public Joni Jam une performance inopinée au Newport Folk Festival ; l’année dernière, elle a joué un spectacle similaire au Gorge Amphitheatre dans l’État de Washington. En cours de route, elle a remporté divers prix et distinctions de haut niveau, notamment le prix Gerswhin de la Bibliothèque du Congrès pour la chanson populaire, dont on serait tenté de penser qu’il s’agit d’une sorte de vengeance pour un artiste ayant une relation notoirement compliquée avec le rock. ‘n’ roll établissement.

Le spectacle de samedi était le premier des deux au Bowl. (Randall Michelson / LN-Hewitt Silva)

Pourtant, à aucun moment depuis sa réapparition, Mitchell, dont l’écriture a établi un nouveau modèle pour la poésie de l’expression personnelle au début des années 1970, n’a semblé faire ce retour pour quelqu’un d’autre qu’elle-même. Elle ne se produira pas à nouveau pour réparer un grief de l’industrie musicale ou même pour rétablir les faits historiques ; elle joue à nouveau parce que cela lui fait clairement plaisir de le faire.

En effet, l’une des choses qui vous a frappé à propos du spectacle de samedi – le premier des deux Joni Jams à guichets fermés qui marquent les premiers concerts complets de Mitchell à Los Angeles depuis plus de 20 ans – était à quel point il était programmé sans plaire à la foule. Soutenue par Carlile et un large groupe de musiciens comprenant Annie Lennox, Jon Batiste, Jacob Collier, Blake Mills, Rita Wilson et Robin Pecknold, Mitchell a réalisé autant de morceaux profonds que de succès, sautant certaines de ses chansons les plus connues, parmi lesquelles » Help Me » et « Free Man in Paris », au profit de sélections épineuses de la fin de la période comme « Harlem in Havana » et « The Sire of Sorrow (Job’s Sad Song) ».

« Nous avons un spectacle bien rempli pour vous ce soir, plein de chansons que vous ne vous attendez pas à entendre », a déclaré Carlile au début – certainement une façon de vendre une idée susceptible de terrifier un fan occasionnel. Un peu plus tard, Carlile a demandé aux gens s’ils étaient prêts à chanter – la réponse a été exubérante – avant de rejoindre Mitchell pour chanter « Carey », de son LP historique de 1971 « Blue » ; Mitchell a également réalisé « California » de cet album en duo avec Marcus Mumford et « A Case of You » dans une interprétation qui mettait en valeur le grain de sa voix autrefois sans tache.

Joni Mitchell et Brandi Carlile se produisent. (Randall Michelson / LN-Hewitt Silva)

Elle a également interprété deux reprises familières : le standard de Gershwin « Summertime », dont Carlile a dit à juste titre qu’elle « avait chanté le s- out », et « I’m Still Standing » d’Elton John, pour lequel elle a peaufiné certaines paroles. comme elle l’a fait lorsque John et Bernie Taupin ont remporté le prix Gershwin cette année.

Pourtant, le cœur du concert de samedi (qui a été filmé par plusieurs caméras) était le travail plus approfondi et complexe de Mitchell des années 80 et 90 : « Sunny Sunday », « Night Ride Home », « The Magdalene Laundries », « Dog Eat Dog ». », « Entrez du froid ».

Après « Dog Eat Dog », une chanson soft-rock rêveuse mais percutante sur « les évangélistes morsures de serpent, les racketteurs et les gros financiers », Mitchell a déclaré qu’elle aurait souhaité pouvoir voter à la prochaine élection présidentielle. «Je suis Canadienne», a-t-elle ajouté. «Je fais partie de ces mauvais immigrants.» Puis, répétant l’exclamation de quelqu’un dans la foule, elle a dit : « F— Donald Trump », sous un rugissement d’approbation du public.

Ha-ha-ha-ha.

Même (ou surtout) dans leur version la plus sombre – comme dans « Cherokee Louise », une réminiscence de l’enfance de Mitchell à Saskatoon sur les abus sexuels d’un ami – il était fascinant de la voir interpréter ces chansons noueuses sur le pouvoir, la cruauté et le désir comme si la leçon de son succès a été de continuer à repousser les limites de sa créativité. Fascinant à entendre aussi bien sûr : malgré toutes les façons dont Mitchell est identifiée à la guitare acoustique folk, le ton enfumé de son chant à cet âge est magnifiquement encadré par le jeu électrique de Mills ; Collier a également été essentiel au piano, notamment lors d’un époustouflant « Both Sides Now » qui a trouvé une sorte d’extase dans l’abandon.

Joni Mitchell avec les membres du Joni Jam samedi. (Randall Michelson / LN-Hewitt Silva)

Pour terminer le concert, Carlile a déclaré au public que « pouvoir servir l’ambition de Joni ce soir est probablement l’un des moments les plus fiers de toutes nos vies », ce qui était une manière précise et émouvante de décrire le rôle des Joni Jammers : non des polisseurs de une légende convenue mais des facilitateurs d’une vision toujours en cours.

Malgré tout, les gens aiment les hits.

« Qu’en penses-tu, Joni? » » demanda Carlile tandis que Mitchell prenait une gorgée de pinot grigio. « Tu penses qu’ils en chanteront un autre avec nous ?

« ‘Circle Game’, tu veux chanter ? » dit Mitchell, aussi simple qu’un jeu d’enfant. « Mmm d’accord. »