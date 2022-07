Joni Mitchell, 78 ans, honore la scène après près de 2 décennies d’absence

Assis dans un fauteuil à oreilles et portant un béret bleu et des lunettes de soleil, Mitchell a rejoint la tête d’affiche du festival Brandi Carlile et une foule d’autres artistes, dont Wynonna Judd, Allison Russell et Marcus Mumford. C’était la première représentation de Mitchell au festival de Newport depuis 1969.

L’ensemble a joué les chansons les plus connues de Mitchell (“Circle Game”, “Big Yellow Taxi”) et quelques-unes de ses préférées (“Love Potion No. 9”, “Why Do Fools Fall in Love”).