Jongler avec le feu à la maison? Lockdown Easing soulage les artistes de cirque hongrois

Après des mois de pratique d’acrobaties aériennes suspendues au plafond dans son petit appartement de Budapest avec seulement ses chats pour un public, l’artiste de cirque hongrois Eszter Kovacs se réjouit de la perspective de se produire à nouveau devant des gens. Alors que les restrictions au COVID-19 commencent à s’atténuer en Hongrie, où 40% de la population est désormais vaccinée, des spectacles en plein air dans les parcs et sur les terrasses de cafés sont désormais possibles et les espoirs grandissent pour un été vibrant de festivals et de concerts. Kovacs, dont les compétences incluent également la jonglerie avec le feu, a maintenu sa forme physique pendant le verrouillage grâce à un régime quotidien de yoga, de longues marches et d’exercices acrobatiques à l’aide de deux cerceaux flexibles suspendus au plafond de son espace de vie de 24 mètres carrés.

Pour la jonglerie avec le feu, qu’il n’aurait pas été prudent de tenter dans un espace aussi confiné, Kovacs a utilisé la cour étroite de son immeuble.

«Nous n’avions tout simplement pas le choix. Pour nous, ce n’est pas du travail, c’est de la passion », a-t-elle déclaré.

Kovacs appartient à une troupe innovante des arts du spectacle appelée Taurin Circus. Le groupe a sa première représentation de la saison devant des spectateurs payants prévue le 13 juin lors d’un festival. Dans l’intervalle, ils ont prévu une série de spectacles informels en plein air où le public peut donner de l’argent s’il le souhaite.

Le premier spectacle, un acte de théâtre de rue masqué joué sur des échasses avec un autre groupe artistique, a eu lieu ce week-end au parc municipal de Budapest. Malgré les conditions froides et venteuses, une foule importante s’est rassemblée pour regarder, appréciant visiblement les divertissements en direct après une longue pause.

Cela a marqué un changement bienvenu après des mois au cours desquels l’interaction avec le public était uniquement en ligne. Pour Kovacs, cela a pris la forme d’une émission régulière de voyance sur Facebook dans laquelle son chat noir choisissait des cartes de tarot.

Le membre du groupe Kata Ott-Balogh, un acrobate à la perche, a également dû s’adapter aux circonstances particulières du verrouillage. Elle a installé deux poteaux verticaux au milieu de son salon, qui sert également de bureau.

Balazs Gyertyan fait également partie de la troupe, qui a abandonné son poste dans une agence de marketing en 2016 pour devenir magicien professionnel, uniquement pour que sa nouvelle carrière soit stoppée de force par la pandémie.

Il a utilisé le temps de verrouillage pour travailler sur de nouveaux actes avec son chien aux yeux bleus Lupin, qui exécute des tours de cartes. Il a également acquis de nouvelles compétences en vidéo et en photographie tout en dirigeant un populaire spectacle de magie en ligne qui l’a aidé à se débrouiller financièrement.

«L’année dernière n’a pas été une question d’abondance… mais c’était bien de voir qu’il est possible de vivre une vie à moindre coût… et je n’ai pas besoin de sombrer dans le désespoir s’il y a un problème.»

Un échantillon des travaux du groupe peut être consulté sur https://www.taurincirkusz.com.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici