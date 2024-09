Jones : Tyreek Hill aurait pu mieux gérer le contrôle routier, mais il ne méritait pas la violence policière

La question que le receveur des Dolphins de Miami, Tyreek Hill, a soulevée dimanche soir, quelques heures après que son visage a été planté dans une rue de Miami et que le genou d’un policier de Miami-Dade a été planté dans son dos, continue de faire écho.

« Et si je n’étais pas Tyreek Hill ? », a demandé le receveur cinq fois All-Pro.

Hill s’est sans doute considéré comme chanceux. Il n’a rien eu d’autre que quelques bleus et égratignures après une nouvelle démonstration de force excessive des forces de l’ordre contre une personne noire. Il a joué dimanche lors de la victoire 20-17 contre les Jaguars de Jacksonville, et il jouera à nouveau jeudi au Hard Rock Stadium contre les Bills de Buffalo.

Il est difficile de comprendre pourquoi les brutalités policières contre les personnes de couleur continuent de se produire. Si cela n’était pas arrivé à Hill, qui a été tiré de sa voiture au sol après avoir été arrêté pour excès de vitessenous n’aurions peut-être jamais su que cela avait eu lieu. S’il n’avait pas été Tyreek Hill, avec ses coéquipiers, un agent et la sécurité de l’équipe venus à son secours, il aurait pu se retrouver en prison, à l’hôpital – ou à la morgue.

C’est là le point de vue de Hill. Mais il a également oublié quelque chose d’important lors de l’incident de dimanche près du Hard Rock Stadium : aux États-Unis, les personnes de couleur n’ont aucune marge d’erreur lorsqu’elles interagissent avec les policiers. Être un athlète noir de haut niveau n’est pas différent.

C’est le pays où un flic s’est agenouillé sur le cou d’un homme noir dans la rue pendant plus de 9 minutes, le tuant, pour avoir passé un faux billet. C’est le pays où une femme noire a été abattu et tué dans sa maison après avoir appelé le 911 pour obtenir de l’aide. Qu’est-ce qui les empêcherait de faire exploser un homme noir qui refuse de baisser sa vitre teintée ?

La police de Miami-Dade a publié lundi des images de la caméra corporelle du contrôle routier. Hill était arrêté par un policier à moto pour avoir roulé à une vitesse estimée de 60 mph dans une zone limitée à 40 mph, et la scène a rapidement tourné au vinaigre.

Un policier, apparemment agacé par l’irritation de Hill à cause de son contrôle routier et son refus de baisser la vitre, l’a tiré hors de sa voiture par la tête, l’a plaqué au sol tout en le menaçant, puis lui a passé les menottes. Après avoir fait sortir Hill de la rue et l’avoir mis sur le trottoir, un policier a utilisé une prise d’étranglement pour le forcer à se mettre à genoux.

Un policier présent sur les lieux a été placé en mission administrative. Hill a demandé le licenciement des policiers fautifs. Une sanction sévère est certainement justifiée. Leurs actions ne sont rien d’autre qu’un abus de pouvoir. Plutôt que de s’efforcer de désamorcer la situation, les policiers semblaient déterminés à donner à Hill, qui ne les a jamais menacés, une leçon de respect et de soumission.

Les Dolphins ont qualifié les actions des officiers de « exaspérantes et déchirantes » et « excessivement agressives et violentes » dans un communiqué publié lundi.

pic.twitter.com/Wz6mQt3Owc — Les Dolphins de Miami (@MiamiDolphins) 10 septembre 2024

Se faire arrêter alors qu’on est en retard au travail est frustrant. L’aversion de Hill à l’idée d’être reconnu et potentiellement filmé par les passants est également compréhensible. Mais le moyen le plus rapide d’arriver au stade sans incident aurait été de se rappeler que les Noirs doivent toujours rester irréprochables dans ces situations.

Depuis des générations, les parents noirs enseignent à leurs enfants comment se comporter lorsqu’ils sont arrêtés par la police. Fenêtre baissée. Permis et immatriculation. Les mains bien en vue. « Oui, monsieur. Non, monsieur. » Une attitude de flic ? Mieux vaut ne pas le faire.

Pourquoi Hill n’a-t-il pas pu s’en souvenir à ce moment-là ? Il se pose probablement cette même question depuis dimanche.

Hill a déclaré après le match de dimanche qu’il voulait « pouvoir utiliser cette plateforme pour trouver un moyen de renverser la situation et d’en faire une chose positive pour les deux parties, de mon côté et aussi de Miami-Dade, afin que nous puissions faire quelque chose de positif pour la communauté. »

Mercredi, il est allé plus loin en reconnaissant sa faute dans l’incident.

« Ma vie entière est une question de responsabilité, de comment puis-je m’améliorer ? » il a dit aux journalistes« J’ai des membres de ma famille qui sont policiers et nous avons eu des conversations. Oui, je dirai que j’aurais pu être meilleur. J’aurais pu baisser ma vitre à ce moment-là. Mais le truc avec moi, c’est que je ne veux pas attirer l’attention, je ne veux pas être sous les caméras, avec des téléphones braqués sur moi à ce moment-là.

« Mais au bout du compte, je suis un être humain et je dois suivre les règles et faire ce que tout le monde ferait. Est-ce que cela leur donne le droit de me battre ? Absolument pas, mais au bout du compte, j’aimerais pouvoir revenir en arrière et faire les choses un peu différemment. »

Des images de la caméra corporelle de la détention de Tyreek Hill avant le match Dolphins vs Jaguars dimanche dernier ont fait surface. via @AndySlaterpic.twitter.com/ClTzhzUMEh — L’Athlétique (@TheAthletic) 9 septembre 2024

Il est encourageant de constater que Hill a pu admettre ses torts et qu’il a parlé avec des membres de sa famille qui travaillent dans les forces de l’ordre pour mieux comprendre comment il aurait dû réagir. Mais rien ne peut justifier les actions des policiers qui l’ont forcé à se soumettre.

Hill aurait mérité d’être traité comme un être humain plutôt que d’être traîné hors de sa voiture comme un chien. Les coéquipiers des Dolphins Calais Campbell et Jonnu Smith sont rapidement arrivés sur les lieux et ont tenté de désamorcer la situation. Un policier les a également menacés de manière agressive et a menotté Campbell. Campbell a d’ailleurs remporté le prix Walter Payton de l’homme de l’année de la NFL en 2019 et le prix Alan Page Community Award de la NFLPA en 2024.

Finalement, les esprits se sont calmés et Hill et Campbell ont été autorisés à quitter le terrain et à jouer le match de dimanche. Hill a réalisé sept réceptions pour 130 yards et un touchdown lors de la victoire de Miami. Il a célébré son touchdown en faisant semblant d’être menotté.

Hill a appris à ses dépens que, que cela soit juste ou non, les Noirs n’ont aucune marge d’erreur lors de leurs interactions avec la police. Bien que regrettable, l’incident de Hill nous rappelle que la brutalité policière demeure un problème récurrent. Peut-être que son expérience peut aider d’autres personnes qui l’admirent – ​​et lui ressemblent – ​​à éviter que ne se reproduise ce qui s’est passé dimanche.

(Photo : Rich Story / Getty Images)