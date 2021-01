Jones marque 23 points, n ° 4 Texas retient l’état de l’Iowa 78-72

AUSTIN, Texas: Andrew Jones a marqué 23 points et le n ° 4 Texas a résisté à l’Iowa State 78-72 mardi soir pour poursuivre son début de saison torride.

Le Texas (9-1, 3-0 Big 12) menait par pas moins de 15 au début de la seconde mi-temps et semblait se diriger vers une victoire facile contre une équipe de l’Iowa State qui est toujours sans victoire en conférence. Mais les Cyclones (2-6, 0-4) ont continué à s’écailler et ont rendu difficile pour le Texas de clôturer le match.

Le layup de base de conduite de Jones avec 2:40 à jouer a donné au Texas un coussin de 72-63. Les Cyclones ont atteint 75-70 lorsque Javan Johnson a converti un jeu à trois points avec 28 secondes à jouer, mais les Longhorns l’ont fermé de la ligne des lancers francs.

Johnson a marqué 21 points pour mener l’État de l’Iowa.

Matt Coleman III a ajouté 13 points et Jericho Sims a obtenu 10 points et huit rebonds pour les Longhorns.

Le Texas a commencé la saison au 19e rang et a rapidement catapulté à son plus haut classement en une décennie, avec sa plus grande victoire un battement de 25 points sur la route du Kansas. Le Texas a une fiche de 3-0 dans le Big 12 pour la première fois depuis la saison 2010-2011.

Les Longhorns ont eu un début lent à leur retour à la maison dans une arène vide. Le Texas n’a permis à aucun fan alors que la région d’Austin se bat contre une vague de COVID-19[feminine infections et hospitalisations.

L’Iowa State a pris rapidement les devants derrière l’attaquant Solomon Young avant que les Longhorns ne sprintent à la mi-temps avec une fureur de fermeture qui a vu Jones se frayer un chemin pour les layups et Sims et Kai Jones dominer les Cyclones sur les planches.

Le Texas a retourné son attaque à l’envers en seconde période avec trois 3 points à tir rapide qui ont poussé l’avance jusqu’à 15. Iowa State l’a ramené sous 10 avant que le recrue Greg Brown fasse un 3 points de l’aile gauche, puis a suivi avec un lay-up de conduite et d’étirement pour gaucher qui a mis les Longhorns 57-43.

Cependant, les Cyclones ne laisseraient pas le Texas s’éloigner complètement.

GRANDE IMAGE

État de l’Iowa: Young a terminé avec 13 points et huit rebonds, et a donné aux Cyclones ce qu’il pouvait dans ses batailles sous le panier. Mais c’est une attaque en roue libre et un tir en seconde période qui a rapproché les Cyclones tard. Trouver cette combinaison pour contrer le muscle du Texas sous le panier plus tôt aurait pu mener à une grande victoire sur la route.

Texas: Les Longhorns espèrent obtenir une renaissance en fin de carrière de Sims, qui a passé une grande partie de sa carrière à se demander pourquoi il n’a pas produit plus, mais semble maintenant prêt à être une force dans sa dernière saison. Son double-double contre le Kansas a été un facteur déterminant dans cette victoire. Contre l’État de l’Iowa, le Texas avait besoin de ses mouvements musclés pour les dunks précoces et de la bousculade pour les rebonds pour égaler Young sous le panier. Son dunk et son jeu à 3 points ont déclenché la poussée du Texas vers sa première avance au milieu de la première mi-temps. Il a terminé avec 10 points et huit rebonds.

SUIVANT

L’État de l’Iowa accueille samedi le numéro 18 du Texas Tech.

Le Texas joue samedi au 14e rang de la Virginie occidentale.

___

