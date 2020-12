LEXINGTON, Ky.: Carlik Jones a effectué deux lancers francs avec 5,1 secondes à faire pour 20 points, David Johnson a ajouté 17 points et Louisville a résisté à son rival Kentucky 62-59 samedi.

Les Cardinals (6-1) menaient 56-49 à la fin de la demie avant que les Wildcats (1-6) ne se rallient pour égaliser le match à 59 sur le lancer franc d’Isaïe Jackson avec 1:05 à jouer. Après que Dre Davis ait effectué l’un des deux lancers francs pour mettre Louisville 60-59 avec 18,9 à jouer, le sauteur d’Olivier Sarrs a annulé et Davion Mintz a commis une faute sur Jones, qui a réussi les lancers francs pour un avantage de trois points.

La tentative ouverte de 3 points de Brandon Boston Jr. avec une deuxième à gauche a rebondi sur la jante et a été rebondie par Jae’lyn Withers, aidant Louisville à mettre fin à une série de trois matchs consécutifs tout en gérant le Kentucky sa sixième défaite consécutive, la plus longue. une telle séquence sous l’entraîneur John Calipari.

Jones a fait 7 sur 16 sur le terrain et a obtenu cinq passes pour les Cardinals, qui ont tiré 42%. Johnson était 5 sur 10, dont 3 sur 4 à longue distance, avec sept rebonds, tandis que Withers avait neuf planches et huit points. Jones et Johnson ont combiné pour neuf points au cours d’une séquence de deuxième mi-temps qui a créé deux fois une avance de sept points avant que le Kentucky ne rebondisse.

Mintz avait 19 points, Boston 11 et Jacob Toppin 10 avec six rebonds pour le Kentucky (1-6), qui en avait remporté 11 sur 13 dans la série. Les Wildcats ont dépassé Louisville 40-35 mais ont devancé 27-24 défensivement. Ils ont également tiré 34% et n’étaient qu’à 14 des 22 de la ligne de faute.

