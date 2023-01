Jones: l’héritage de Patrick Mahomes grandit alors qu’il veut que les Chiefs participent à un autre Super Bowl

KANSAS CITY, Mo. – Patrick Mahomes n’allait pas laisser son équipe perdre. Pas ce jeu – à un pas du Super Bowl. Et pas à cette équipe – les mêmes Bengals de Cincinnati qui avaient battu les Chiefs trois fois de suite, y compris lors du match de championnat de l’AFC la saison dernière, privant Kansas City d’une chance de jouer dans un troisième Super Bowl consécutif.

Cheville balky? Corps de réception appauvri en blessures ? Peu importait. Mahomes a serré les dents et a creusé profondément dimanche pour l’une de ces performances qui définissent l’héritage que les grands joueurs offrent lorsque la sagesse conventionnelle dit qu’ils ne devraient pas. Pensez au match contre la grippe de Michael Jordan, à Tiger Woods à Torrey Pines, à la chaussette ensanglantée de Curt Schilling, à l’atterrissage olympique sur un pied de Kerri Strug.

“Les gens ne réalisent pas à quel point il a été blessé”, a déclaré le directeur général des Chiefs Brett Veach après la victoire 23-20 de son équipe. « Nous avons tous vu la blessure. Les chevilles hautes sont des blessures terribles et parfois les gars manquent deux ou trois semaines.

Mais il y avait Mahomes: se bousculant pour gagner du temps et prolonger les jeux, fouettant le ballon sous tous ses angles de bras non conventionnels, sur un pied plusieurs fois. Et puis, la dernière minute s’évaporant et tous ses receveurs étant couverts, décollant et courant pour ramasser 5 mètres et pousser son équipe à portée de but avec huit secondes à jouer. En plus de cela, il a tiré une pénalité pour coup tardif pour déplacer le ballon dans une position encore plus gérable pour le botteur Harrison Butker.

Et il y avait Mahomes, après le succès de 45 verges de Butker (qui semblait pendre dans le vent raide et glacial pendant une éternité avant de grincer au-dessus de la barre transversale), jubilant de la victoire et du billet du Super Bowl LVII contre les Eagles de Philadelphie obtenu.

“C’était du pur courage”, a déclaré l’entraîneur Andy Reid après la fin de la célébration des Chiefs. «Pour que Pat fasse ce qu’il a fait et qu’il ait cette course à la fin, je ne peux pas en dire assez. C’est le MVP à mes yeux.

MVP, en effet.

Mahomes – avec 326 verges par la passe, deux touchés et cette course cruciale de 5 verges sur cette cheville gravement foulée – a fourni des exploits qui ajoutent à son propre héritage et à celui de son équipe. Il a préservé la poursuite du statut de dynastie des Chiefs alors qu’ils visent à remporter leur deuxième Super Bowl en quatre saisons. Et sur le plan individuel, sa victoire a maintenu sa position de meilleur quart-arrière de cette génération, repoussant Joe Burrow de Cincinnati, qui cherchait à renverser Mahomes avec une deuxième apparition au Super Bowl en deux saisons.

Le retour des Chiefs au Super Bowl semblait plutôt improbable il y a une semaine lorsque le secondeur de Jacksonville de 6 pieds 5 pouces et 245 livres, Arden Key, a roulé dans la cheville droite (plante) de Mahomes, le laissant gravement entravé lors du match éliminatoire de la ronde de division. . À la grande consternation de Mahomes, le personnel médical des Chiefs l’a forcé à se rendre dans les vestiaires pour une observation attentive, lui faisant manquer la majeure partie de la première mi-temps.

Mahomes est revenu en seconde période, mais pouvait parfois à peine mettre du poids sur le pied. Il a remporté une victoire 27-20, mais sa capacité à le faire à nouveau, contre une défense plus coriace, semblait incertaine. Aux étrangers. Mais pas à Mahomes et aux Chiefs.

“Il ne m’a pas donné l’occasion de penser qu’il n’allait pas jouer”, a déclaré Reid en riant et en souriant. “Il n’a jamais raté un claquement de doigts, et moi – nos joueurs, notre équipe, nos entraîneurs – nous sommes tous chanceux de l’avoir dans cette position et dans cet état d’esprit. Son état d’esprit s’étend à tout le monde. Et il n’y avait aucun doute dans mon esprit qu’il n’allait pas jouer.

La détermination et l’engagement de Mahomes se sont révélés contagieux. Il n’était pas le seul joueur de Kansas City à soigner une grave blessure la semaine dernière. Mais il n’y avait aucun moyen qu’ils ne fassent pas tout ce qui était en leur pouvoir pour jouer aussi.

Lors du match de dimanche, les Chiefs ont perdu les meilleurs échappés JuJu Smith-Schuster, Mecole Hardman et Kadarius Toney. Mais suivant l’exemple de Mahomes, l’ailier rapproché Travis Kelce est resté son moi dominant typique, malgré des spasmes de dos menant au match. Marquez Valdes-Scantling a livré sa meilleure performance en tant que chef (six attrapés, 116 verges et un touché) Et des larges moins utilisés comme Skyy Moore et Marcus Kemp se sont mobilisés pour aider à combler les vides.

Pendant ce temps, une défense qui avait suscité des critiques tout au long de la saison et qui avait auparavant eu du mal à secouer Burrow, a accumulé cinq sacs et a refusé à Cincinnati les opportunités de fin de partie d’orchestrer des disques gagnants.

Ce soutien solide de la défense a donné à Mahomes une détermination encore plus grande à capitaliser. Après cette position défensive finale et un retour de dégagement de 29 verges par Moore, Mahomes a orchestré le trajet gagnant.

“Pat est un guerrier”, a déclaré le joueur de ligne défensif Chris Jones, qui a ancré la défense avec deux sacs. « Son jeu parle de lui-même. Ce qu’il a fait pendant quatre quarts-temps là-bas, ce qu’il a fait pendant deux quarts-temps et demi, c’est un gars résilient et son jeu parle de lui-même.

Le jeu de Mahomes l’a certainement fait, tout comme sa capacité à diriger et à inspirer – deux attributs synonymes des plus grandes personnalités sportives. Mais Mahomes n’a jamais parlé de lui-même. Alors que ses coéquipiers l’ont couvert d’éloges, il les a crédités de l’avoir motivé.

“Il a fallu mes coéquipiers”, a-t-il déclaré. «Je crois vraiment que et juste pour venir ici et se battre contre une grande équipe de football, cela nous a tous pris. À certains moments des jeux, vous devez tout mettre en jeu. La défense nous a donné une chance. Je savais que j’allais nous y amener d’une manière ou d’une autre.

Cette étape cruciale a été franchie, mais Mahomes a averti: “Le travail n’est pas terminé.”

Heureusement pour Mahomes et les Chiefs, il a deux semaines pour continuer à recevoir un traitement et se reposer pour sa cheville. Et puis, le 12 février à Glendale, en Arizona, il tentera de mener son équipe à la victoire une fois de plus contre l’une des défenses les plus coriaces qu’il ait affrontées toute la saison.

Le simple fait de revenir au Super Bowl cette saison représente une réalisation monumentale pour Mahomes, dont le meilleur receveur large, Tyreek Hill, a été échangé à Miami pendant l’intersaison. Mahomes a dû faire preuve de patience avec les attrapeurs de passes nouveaux et encore en développement, ce qui l’a également forcé à faire plus avec moins. Il a fait paraître les choses plutôt faciles, passant pour un sommet en carrière de 5 250 verges et 41 touchés.

Mais alors que Mahomes se prépare pour le Super Bowl, il sait qu’il ne faut rien tenir pour acquis.

Interrogé sur ce que signifierait pour lui une deuxième victoire au Super Bowl, Mahomes a déclaré: «J’apprécierais beaucoup plus. … Je pense que lorsque je suis entré dans la ligue, tout s’est passé si vite. J’ai remporté le titre de MVP et remporté le Super Bowl (en 2019) et je pensais juste que c’était comme ça que ça allait se passer. Mais maintenant que j’ai fait face à un échec et perdu un championnat AFC (l’année dernière), perdu un Super Bowl (contre Tampa Bay à la fin de la saison 2020), je sais combien de travail acharné et de travail quotidien cela demande.

“Je suis donc ravi d’avoir ce match avec les coéquipiers que j’ai ici – beaucoup de nouveaux coéquipiers qui n’ont pas participé à ces matchs du Super Bowl. Amenons-les et préparons-les pour que nous puissions sortir et jouer notre meilleur football.

Alors qu’il se prépare pour les Eagles, Mahomes a la chance de rejoindre une fraternité sélectionnée et de devenir seulement le 13e quart-arrière de l’histoire de la NFL à remporter plusieurs Super Bowls. À seulement 27 ans, Mahomes a déjà une chance de s’imposer comme l’un des meilleurs à jouer le poste. Les chefs le considèrent déjà comme tel, et ils s’attendent pleinement à ce qu’il les positionne pour plus de grandeur.

“En ce moment, c’est une sensation incroyable”, a déclaré Kelce, rayonnant. “Je sais que nous avons un guerrier de retour au quart-arrière, qui entre dans le plus gros match de la saison et je sais (il) va nous donner une chance de le gagner.”

