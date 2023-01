Jones: Les modifications des séries éliminatoires de l’AFC de la NFL ne sont pas parfaites, mais quel serait le plan?

Il n’y aurait jamais eu de résultat parfait, pas de solution universellement adoptée, pas de coup de génie magique et sans conflit. Mais lorsqu’il s’agissait de réorganiser son format de séries éliminatoires de l’AFC, la NFL a fait de son mieux.

Le changement était nécessaire à la suite de l’annulation du match de la semaine 17 des Buffalo Bills et des Bengals de Cincinnati, après que le demi défensif Damar Hamlin a fait un arrêt cardiaque et a dû être réanimé sur le terrain.

Vendredi, un jour avant le coup d’envoi de la dernière semaine de la saison régulière, les propriétaires de la NFL ont tenu une réunion virtuelle spéciale pour voter sur les changements proposés qui, selon les responsables de la ligue, préserveraient le mieux l’intégrité du système des séries éliminatoires.

Une proposition appelait à un match de championnat de l’AFC sur site neutre si le match comportait deux équipes qui ont joué un nombre différent de matchs de saison régulière, et si les deux équipes auraient été dans le mélange pour la tête de série n ° 1 si elles avaient joué un 17 complet. -horaire des matchs. L’autre a appelé à un tirage au sort potentiel pour déterminer le terrain à domicile pour le match joker des Bengals et des Ravens.

Vingt-cinq propriétaires ont voté en faveur des résolutions, et elles ont été adoptées (24 oui ont été nécessaires).

Dans un monde parfait, cela n’aurait pas été nécessaire. Hamlin, 24 ans, n’aurait jamais subi de blessure mettant sa vie en danger. Les Bengals et les Bills auraient terminé leur match, rapprochant l’image de classement de l’AFC d’un pas de plus vers la clarté.

Mais l’effondrement de Hamlin s’est produit, saisissant les joueurs et les entraîneurs de la NFL avec toutes sortes d’émotions. Alors que cette semaine tire à sa fin, Hamlin a pris des mesures miraculeuses vers la guérison. Ces progrès ont contribué à donner aux Bills, aux Bengals et à la NFL la liberté d’embrasser à nouveau la compétition.

L’élan de sympathie, d’empathie et d’unité affiché cette semaine par la communauté de la NFL devrait se poursuivre. Même en ce qui concerne l’image modifiée des séries éliminatoires.

Le personnel du commissaire Roger Goodell et les membres du comité de compétition ont envisagé toutes sortes de scénarios. Tout, depuis la reprise du match Bills-Bengals la semaine prochaine pour s’assurer que toutes les équipes ont terminé avec 17 matchs, jusqu’au retard du début des séries éliminatoires et en repoussant les choses d’une semaine. Il y avait même un scénario qui aurait élargi le champ des séries éliminatoires de sept équipes par conférence à huit, bien que cette idée n’ait jamais semblé gagner du terrain. Les décideurs ont également pesé s’il fallait simplement déterminer le classement de la conférence en fonction du pourcentage de victoires et poursuivre le reste du chemin comme prévu initialement.

En fin de compte, face à une situation sans précédent, la NFL a adopté une position sans précédent et s’est écartée des règles d’origine (déterminer le classement par pourcentage de victoires si toutes les équipes n’avaient pas un nombre égal de matchs joués), et a proposé le nouveau approuvé. cours d’action.

Le scénario du site neutre peut devenir discutable. Cette configuration entrerait en jeu si :

• Buffalo et Kansas City gagnent ou font match nul ce week-end et se rencontrent tous les deux dans le championnat de conférence.

• OU Buffalo et Kansas City perdent tous les deux et Baltimore gagne ou fait match nul — un match de championnat entre Buffalo et Kansas City se déroulerait sur un site neutre.

• OU Buffalo et Kansas City perdent tous les deux et Cincinnati gagne – un match de championnat Buffalo ou Cincinnati contre Kansas City se déroulerait sur un site neutre.

La situation de coin-flip Bengals-Ravens pourrait également devenir inutile. Baltimore (jouant avec un quart-arrière remplaçant) doit battre Joe Burrow et les Bengals pour déclencher ce scénario.

Le plus grand perdant dans tout cela est Cincinnati en raison de la façon dont les nouvelles permutations lui enlèvent des opportunités. Oui, les Bengals feront quand même les playoffs en tant que vainqueurs de l’AFC Nord. Mais ils sont entrés dans la semaine 17 en contrôlant leur sort en séries éliminatoires dans une quête pour la tête de série de l’AFC, et n’ont maintenant aucun contrôle du tout.

L’entraîneur Zac Taylor a déclaré : « Ce sont des occasions perdues pour nous. Nous avions le contrôle et maintenant nous ne le faisons plus. Il y a du positif pour beaucoup d’équipes et du négatif pour nous.

Sa frustration est compréhensible, mais comme l’a dit Rich McKay, membre du comité de compétition de la NFL, il n’y aurait pas eu “d’équité parfaite” dans cette situation.

Cette route garantit le moins de perturbations. Il aurait été impossible de caser l’achèvement du concours Bills-Bengals avant le début des séries éliminatoires. Aucune des deux équipes n’aurait eu suffisamment de temps pour se préparer et guérir après avoir joué dimanche; aucune équipe de la NFL ne peut jouer trois matchs en sept jours.

Et retarder le début des éliminatoires à court préavis aurait causé de grandes perturbations pour les équipes, les sites, les fans et les localités qui ont déjà pris des dispositions selon le calendrier initial.

Le match Bengals-Bills n’aurait qualifié ou éliminé aucune équipe des éliminatoires, et donc, une approche modifiée semblait la plus idéale pour les cuivres de la NFL et 25 propriétaires approbateurs.

La frustration, la déception et les inconvénients potentiels pour les trois équipes au sommet de l’AFC et leurs fans sont compréhensibles. Cela s’appelle l’avantage du terrain pour une raison, et maintenant cela peut ne pas être un facteur dans les quêtes de ces équipes pour le Super Bowl.

Mais dans le grand schéma des choses, compte tenu des circonstances dans lesquelles la NFL et ses joueurs se sont retrouvés plus tôt cette semaine, alors que personne ne se souciait des matchs ou du classement, et seulement de la vie d’un jeune homme, ces modifications des séries éliminatoires sont de petits problèmes.

Si le match de championnat de l’AFC se déroule dans un lieu neutre encore indéterminé, qu’il en soit ainsi. Est-ce idéal ? Non. Mais encore une fois, cette semaine, on nous a rappelé ce qui compte vraiment.

Et les inconvénients mineurs, comme un changement potentiel de lieu de jeu, seront un jour oubliés depuis longtemps.

(Photo de Josh Allen : Dylan Buell / Getty Images)