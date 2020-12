Curtis Jones est monté sur la plus grande scène de tous pour s’annoncer comme le prochain grand talent de Liverpool.

Et lors d’une nuit qui rendra l’audacieux Jurgen Klopp fier, il a été rejoint sous les projecteurs de la Ligue des champions par deux autres jeunes stars émergentes, alors que l’énorme pari du manager des Reds a porté ses fruits.

Jones, 19 ans, a marqué un but sublime contre l’Ajax abasourdi, et a produit une démonstration merveilleusement mature pour faire passer son équipe aux huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Et dans le processus, il a franchi une petite étape, en marquant le 50e but de la Ligue des champions du règne d’Anfield de Klopp, ce qui en fait une soirée parfaite pour le patron allemand.

Klopp a été récompensé non seulement pour avoir donné à Jones un autre rôle important en Ligue des champions, mais aussi pour avoir fait le choix audacieux de donner au gardien irlandais Caoimhin Kelleher, âgé de 22 ans, son premier départ européen en l’absence d’Alisson blessé, au lieu d’aller avec le plus sûr. option expérimentée de réserve habituelle, Adrian.

Les deux ont produit d’immenses performances, un soir où la structure de la jeunesse du club a été présentée avec un troisième diplômé d’acamdey Neco Williams fournissant l’aide vitale.

Jones est un produit de l’impressionnant groupe de jeunes d’Anfield et a marqué des buts impressionnants alors qu’il progressait discrètement dans l’équipe de Liverpool.

Mais au milieu d’une crise de blessures paralysante, il a pris la responsabilité et le commandement d’une place au milieu de terrain – et cette fois a saisi l’occasion de sécuriser sûrement une place de départ plus régulière maintenant, avec un affichage aussi impressionnant pour un adolescent.