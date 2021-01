GAINESVILLE, Floride: Ndea Jones a récolté 17 points et 18 rebonds, marquant son sixième double-double de la saison, et la n ° 9 Texas A&M est restée invaincue avec une déroute de 92-67 en Floride dimanche.

Ciera Johnson a ajouté 15 points et 10 tableaux pour les Aggies (10-0, 1-0 Southeastern Conference), qui ont ouvert le match de championnat à Gainesville après avoir été invaincue en jeu hors conférence pour la première fois de l’histoire du programme. C’était le premier double-double de Johnsons depuis l’ouverture de la saison.

Aaliyah Wilson a récolté 14 points grâce principalement à ses trois tirs à 3 points. Texas A&M a fait 8 sur 9 derrière l’arc. Jordan Nixon (12) et Destiny Pitts (10) ont également marqué à deux chiffres.

La Floride (7-2, 0-2) l’a gardé assez serré pendant trois quarts, mais A&M s’est écarté au quatrième. Les Aggies ont utilisé une course de 22-4 pour en faire un rire.

Lavender Briggs a mené les Gators avec 19 points et huit rebonds. Kiara Smith a ajouté 16 points et Nina Rickards a récolté 14 points et 10 tableaux.

Mais Jones et Johnson ont dominé la Floride à l’intérieur, aidant les Aggies à marquer 48 points dans la peinture et à profiter d’une marge de rebond de plus 11.

GRANDE IMAGE

Texas A&M: L’entraîneur le plus titulaire de la SEC a une autre équipe capable de tout gagner. Les Aggies et l’entraîneur Gary Blair ont remporté leur seul titre national en 2011 et sont une équipe éternelle du tournoi de la NCAA depuis 2005. Avec quatre partants de retour, l’équipe est prête pour une autre série de séries éliminatoires.

Floride: Les Gators ont un tronçon intimidant pour ouvrir le jeu SEC. Après avoir perdu contre le n ° 5 de la Caroline du Sud et A&M, ils affrontent ensuite le Mississippi State. C’est trois des meilleures équipes de la ligue pour commencer les matchs de la ligue.

SUIVANT

Texas A&M: accueille le 13e Kentucky jeudi, un match de début de saison impliquant deux des cinq équipes classées de la ligue.

Floride: accueille le 12e État du Mississippi jeudi, essayant de mettre fin à un dérapage de six matchs dans la série.

___

Plus de basket-ball universitaire féminin AP: https://apnews.com/hub/womens-college-basketball et https://twitter.com/AP_Top25