ASHEVILLE, Caroline du Nord: Tajion Jones a récolté 20 points alors que l’UNC Asheville a battu Charleston Southern 83-75 vendredi.

LJ Thorpe avait 18 points pour UNC Asheville (7-6, 6-2 Big South Conference). Trent Stephney a ajouté 15 points et Jamon Battle avait 13 points.

JaQuavian Florence a marqué un sommet de la saison de 21 points pour les Buccaneers (1-11, 0-8), qui ont perdu huit de suite. Phlandrous Fleming Jr. a ajouté 16 points et six rebonds, et Emorie Knox avait 13 points.

Les Bulldogs s’améliorent à 2-0 contre les Buccaneers cette saison. UNC Asheville a battu Charleston Southern 92-54 jeudi.

