La Britannique Francesca Jones, qui souffre d’une maladie génétique rare, a atteint son premier tableau principal du Grand Chelem mercredi lorsqu’elle a battu la Chinoise Lu Jiajing lors du dernier tour des qualifications de l’Open d’Australie à Dubaï.

Jones souffre du syndrome de dysplasie ectrodactylique ectodermique, une condition qui signifie qu’elle est née avec trois doigts et un pouce sur chaque main, trois orteils sur son pied droit et quatre orteils sur sa gauche.

Des médecins ont dit à la jeune femme de 20 ans qu’elle ne serait pas en mesure de poursuivre une carrière professionnelle dans le tennis en raison de ses désavantages physiques, ce qui, selon Jones, l’a incitée à leur prouver le contraire.

La numéro 241 mondiale, qui trouve l’équilibre comme la plus grande lacune en raison de son état, a depuis surmonté les obstacles et ajouté un nouveau chapitre à son histoire mercredi lorsqu’elle a battu la Chinoise Lu 6-0 6-1 pour réserver son billet pour Melbourne. .

«Je suis tout simplement très heureuse de me qualifier et j’ai vraiment hâte de me rendre en Australie», a déclaré Jones, qui a déjà subi plus de 10 chirurgies dans sa vie.

«Je n’y suis jamais allé et je suis sûr que ça va être une expérience incroyable. Je suppose que tout tirage au sort pour moi serait fascinant. J’attends avec impatience n’importe quel match que je jouerai, que ce soit Serena Williams ou un autre qualificatif.

Jones embarquera désormais à bord d’un vol affrété pour Melbourne, où les joueurs purgeront une quarantaine obligatoire de 14 jours avant le début des événements d’échauffement le 31 janvier avant l’Open d’Australie.

L’ancienne numéro cinq mondiale italienne Sara Errani, qui était vice-championne de Roland Garros, demi-finaliste de l’US Open et quart de finaliste de l’Open d’Australie en 2012, rejoindra également la Britannique sur le vol avant de descendre dans le classement.

La joueuse de 33 ans, actuellement classée 131, a réservé sa place pour le Grand Chelem du 8 au 21 février à Melbourne Park avec une victoire 3-6 6-2 6-4 contre la Croate Ana Konjuh au dernier tour de qualification.