Jones, Alexander-Arnold 8/10 alors que Liverpool battait Sheffield pour remporter une série de quatre défaites

Liverpool est finalement revenu à la victoire en Premier League grâce à un succès 2-0 contre Sheffield United dimanche soir.

Après une première mi-temps terne, Curtis Jones a ramené les hommes de Jurgen Klopp après le beau travail de Trent Alexander-Arnold. Ensuite, un but contre son camp par Kean Bryan en a fait deux, alors que Liverpool a mis fin à une séquence de quatre défaites en championnat.

Positifs

La clé de la victoire pour les Reds était la persévérance. Ils ont gardé le ballon sur le pont, ont continué à le faire travailler sur les flancs et n’ont pas perdu leur sang-froid – même face à la pression croissante des hôtes. Ils travaillent clairement dur pour retrouver le calme qu’ils avaient autrefois sous Klopp, mais dans un sens général, les visiteurs ont plongé profondément dans un match difficile, ce qui est exactement ce qu’ils devaient faire.

Négatifs

Jusqu’au but de Jones, il y avait une hésitation parmi les joueurs de Liverpool à appuyer sur la gâchette. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ce serait le cas, mais même au milieu de terrain, il y avait un réel manque de communication. Lorsqu’ils étaient confrontés à une équipe de plus grande qualité, ils auraient probablement été punis.

Note du manager sur 10

7 — Klopp ne pouvait pas faire grand-chose en ce qui concerne son onze de départ étant donné les problèmes de blessures qu’ils ont au sein de l’équipe. Pourtant, il les a mis en place dans une formation familière, et la clé de leur victoire était que le manager s’en tenait à son XI initial pendant de longs sorts. Ils ont grandi dans le jeu et il n’a pas perdu la foi, et cela prend du courage étant donné la forme dans laquelle ils se trouvaient ces derniers temps.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Adrian, 7 ans – En dehors de quelques arrêts solides, Adrian manquait clairement de la confiance nécessaire pour commencer dans un match aussi important – mais il a quand même réussi à garder une feuille blanche.

DF Andrew Robertson, 7 ans – Était légèrement plus lent que ce à quoi les fans sont habitués avec sa livraison et son timing défensif, mais l’Ecossais a quand même montré plus d’énergie que la plupart à Bramall Lane.

DF Nat Phillips, 6 ans – Doit travailler sur la limitation de sa physicalité au nom d’éviter les répercussions. Pourtant, le jeune était fort dans son timing et a grandi dans le jeu.

DF Ozan Kabak, 6 ans – En dehors du moment horrible au cours duquel il a marqué un but contre son camp qui s’est avéré hors-jeu, Kabak était professionnel et a gardé les choses simples à l’arrière.

DF Trent Alexander-Arnold, 8 ans – Trent était facilement l’homme du match de Liverpool grâce à sa ténacité, à son jeu box-to-box et à son aide décisive pour le premier but.

MF Georginio Wijnaldum, 7 ans – De la défense décente au transport du ballon vers l’avant dans le dernier tiers avec facilité, c’était l’un des meilleurs affichages de Wijnaldum au cours des 12 derniers mois.

Le jeune Curtis Jones continue de briller pour Liverpool, le joueur de 20 ans marquant le but de la victoire lors d’une victoire 2-0 à Sheffield United. Photo par OLI SCARFF / POOL / AFP via Getty Images

MF Thiago Alcantara, 7 – Il a l’air confiant sur le ballon mais doit trouver plus de cohésion et de rythme avec ses collègues milieux de terrain centraux avant d’être surnommé « de classe mondiale ».

MF Curtis Jones, 8 ans – Après avoir montré des aperçus de grandeur et une volonté de se battre pour le ballon, Jones a marqué le premier but du match avec un tir parfaitement placé dans le coin inférieur.

FW Sadio Mane, 6 ans – J’ai essayé de trouver des ouvertures mais a été constamment exclu jusqu’à ce qu’il joue un rôle clé dans la préparation du deuxième but

FW Roberto Firmino, 7 ans – Malgré son solide travail de distribution, Firmino n’a pas pu débloquer ses propres prouesses offensives jusqu’à ce qu’un merveilleux jeu de construction soit suivi d’une part de chance dans ce qui était considéré comme un but contre Sheffield.

FW Mohamed Salah, 6 ans – Tenu une ligne profonde pour gagner la possession mais ne pouvait rien faire avec elle lors d’une nuit inoubliable pour l’Egyptien.

Substituts

MF James Milner, N / R – A servi de paire de jambes supplémentaire dans un rôle de milieu de terrain défensif pour aider Liverpool à franchir la ligne d’arrivée.

MF Naby Keita, N / R – Contrôler le tempo même s’il n’avait pas assez de temps pour avoir un impact durable.