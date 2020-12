EAST RUTHERFORD, NJ: Le quart Daniel Jones n’a eu ni le retour qu’il voulait d’une blessure aux ischio-jambiers ni celui dont les Giants de New York avaient besoin.

Non seulement Jones est revenu, tout comme les anciens Giants, l’équipe qui a commencé la saison 0-5 sous l’entraîneur recrue Joe Judge.

C’était moche dimanche alors que les Giants (5-8) ont vu leur séquence de quatre victoires consécutives se terminer par une défaite 26-7 contre les Cardinals de l’Arizona au MetLife Stadium.

C’est extrêmement décevant pour nous tous, a déclaré Jones, qui était 11 sur 21 pour 127 verges. Je pense que jouer comme ça, ne pas exécuter pendant tout le match, ne pas bien bouger le ballon en attaque, a certainement été décevant pour nous tous. Nous avons eu une bonne semaine de pratique et nous nous sommes sentis prêts, mais c’est à propos de ce que vous faites le dimanche et nous ne l’avons pas fait, donc je suis certainement déçu pour nous tous.

En entrant dans le match, la grande question était de savoir si Jones reviendrait après avoir raté la victoire 17-12 du week-end dernier contre Seattle. Colt McCoy a commencé celui-là et les Giants ont obtenu un gros effort de leur défense et juste assez d’attaque.

Jones s’est entraîné pleinement pour la première fois vendredi et a pris le départ après avoir bien paru lors des échauffements. Il avait rarement l’air bien une fois le match lancé.

L’offensive n’est pas entrée dans le territoire des Cardinals en première mi-temps et Jones a été limogé six fois avant de partir à la fin du quatrième quart. Le plus évident était qu’il ne courait pas, l’un de ses meilleurs outils. Il ne disait pas s’il lui avait été dit de ne pas se présenter ou s’il avait choisi de ne pas se présenter.

Les Cardinals ont rapidement compris cela et ont limité l’infraction inepte des Giants à 159 verges, 3 sur 12 lors des tentatives de conversion de troisième mise et un peu plus de 22 minutes de possession. Les Giants ont été limogés huit fois et le secondeur Haason Reddick a établi un record de franchise avec cinq. New York a enregistré trois chiffres d’affaires.

Ils avaient un bon plan de match, quelques choses différentes, mais chaque équipe le fait chaque semaine, a déclaré Jones. Nous devons faire un meilleur travail d’identification, je dois faire un meilleur travail avec ça et faire sortir le ballon à temps.

L’entraîneur des Giants Joe Judge n’avait aucun regret d’avoir commencé Jones.

Je pensais qu’il était capable de se protéger dans la poche, ce qui était la principale préoccupation car il pouvait intervenir et y bouger, a déclaré le juge. Nous savions qu’il y aurait des situations aujourd’hui où il n’allait pas l’abattre et courir comme il l’a fait dans le passé. Nous savions qu’il allait soit finir par jeter le ballon, soit prendre des sacs à un moment donné. Nous le savions dès le début du match et nous l’avons vu très tôt.

Le juge a dit qu’il avait vérifié avec Jones tout au long du match pour s’assurer qu’il était capable de jouer. Il a également parlé avec les entraîneurs de l’insertion de McCoy plus tôt dans le but de déclencher l’offensive.

Jones n’a pas beaucoup parlé de son ischio-jambier, qui a été blessé contre Cincinnati le 29 novembre. Il a estimé qu’il pourrait jouer dimanche soir à domicile contre Cleveland.

Les Giants ont été limités à 78 verges au sol, cassant une série de sept matchs consécutifs au cours desquels ils ont gagné au moins 100 verges. Ils ont eu un record de la saison 192 dans la victoire contre Seattle.

Nous n’avons jamais été trop confiants, a déclaré le demi-offensif Wayne Gallman, qui a mené l’équipe avec 57 verges en 12 courses. Nous arrivons confiants en équipe et ce que nous faisons en pratique bien sûr tout au long de la semaine. Ils avaient juste des choses que nous n’avions pas vues. Nous devons juste jouer mieux, c’est tout.

