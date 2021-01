MORGANTOWN, W.Va.: Andrew Jones a frappé un 3 points avec 1,8 seconde à jouer pour porter le n ° 4 Texas à une victoire de 72-70 sur le n ° 14 de Virginie-Occidentale samedi.

Jones a pris une passe de Courtney Ramey et a frappé un tir incontesté du coin droit après qu’Emmitt Matthews de Virginie-Occidentale ait raté deux lancers francs avec 11 secondes à jouer.

Ramey a marqué 19 points pour le Texas (10-1, 4-0 Big 12), qui a traîné pendant la majeure partie du match et a dû revenir de neuf points en seconde période. Jones a terminé avec 16 points, Matt Coleman en avait 13 et le recrue Greg Brown avait 12 points et 14 rebonds.

Le Texas a marqué les sept derniers points du match et a vengé la défaite de 38 points de l’année dernière contre la Virginie-Occidentale, qui était la cinquième pire défaite de l’histoire du programme et la pire sous l’entraîneur Shaka Smart.

Taz Sherman a marqué 17 points, Sean McNeil a ajouté 14 points et Derek Culver a réalisé son septième double-double de la saison, avec 14 points et 16 rebonds, pour les Mountaineers (9-4, 2-3).

La Virginie-Occidentale était sur le point d’ajouter une avance de 54-45 au milieu de la seconde période, puis le Texas est devenu difficile en défense.

Coleman a bloqué la tentative de lay-up de Sherman à la jante. Culver, essayant de se battre à travers une paire de défenseurs, a raté un autre layup sur la prochaine possession des Mountaineers. Kai Jones a ensuite bloqué une autre tentative de lay-up de Culver et Jones a marqué à l’autre bout du terrain dans le cadre d’une course de 8-0 qui a égalisé le score à 57 avec 8:36 à faire.

Mais les Longhorns n’ont repris la tête que dans les dernières secondes.

GRANDE IMAGE

Texas: Les gardes des Longhorns semblaient être un pas plus rapides vers le panier. Lorsque les Mountaineers ont resserré leur défense, le Texas a frappé le saut en longueur. Le Texas est allé 12 sur 23 (52%) du sol après la mi-temps.

Virginie-Occidentale: Les Mountaineers sont devenus la première équipe à marquer 40 points en première mi-temps contre le Texas cette saison. Ce fut un renversement de fortune pour la Virginie-Occidentale après de terribles départs lors de leurs deux matchs précédents. Mais c’était la deuxième mi-temps samedi où la Virginie-Occidentale a eu du mal cette fois, ne faisant que 10 des 34 buts sur le terrain (29%).

IMPLICATIONS DU SONDAGE

Les Longhorns devraient maintenir leur classement après une semaine de 2-0. La Virginie-Occidentale tombera probablement plus loin du top 10.

SUIVANT

Le Texas accueille le n ° 18 Texas Tech mercredi.

La Virginie occidentale joue au n ° 2 Baylor mardi.

