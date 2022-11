Jonbon: Ensemble préféré d’Arkle pour les débuts de la chasse à Warwick pour Nicky Henderson mercredi prochain | Nouvelles de la course

Le coureur de haies de haut niveau de Nicky Henderson, Jonbon, est sur le point de faire ses débuts très attendus sur les clôtures à Warwick mercredi.

Un propre frère du puissant Douvan, le joueur de six ans appartenant à JP McManus a remporté quatre de ses cinq départs sur les plus petits obstacles la saison dernière – sa seule défaite aux mains de son compagnon d’écurie Constitution Hill dans le Suprême Novices ‘Hurdle à le Festival de Cheltenham en mars.

Jonbon a retrouvé le chemin de la victoire lors d’une première année à Aintree le mois suivant et est prêt à faire sa réapparition saisonnière la semaine prochaine.

S’exprimant sur le podcast quotidien de Nick Luck, Henderson a confirmé qu’il ne prendrait pas son entrée à Exeter lundi et se dirigerait plutôt vers Warwick 48 heures plus tard.

Jonbon vient de prendre le dessus sur El Fabiolo dans une belle bataille à Aintree





Il a dit: “Il va aller à Warwick. Je pense que JP en a un autre (entré à Exeter) et Warwick sur deux milles ira bien.

“Sa scolarité a été très bonne. C’est assez serré parce que le plan est d’essayer de se rendre au Henry VIII (à Sandown), ce qui est deux semaines et demie plus tard. Je pense que ça ira pour lui.”

Le gestionnaire de Seven Barrows est entré mardi à Constitution Hill et Epatante pour le Fighting Fifth à Newcastle le 26 novembre.

Constitution Hill efface le dernier obstacle des novices suprêmes au Festival de Cheltenham





Comme prévu, le Coral Hurdle à Ascot samedi la semaine reste la cible de retour préférée de Constitution Hill, laissant Epatante enchérir pour une troisième victoire dans le nord-est.

“Nous avons mis Constitution Hill (à Newcastle) parce que si pour une raison quelconque Ascot était abandonné ou si le van tombait en panne sur le chemin, au moins nous avons toujours le Fighting Fifth dans notre manche”, a ajouté l’entraîneur.

“(Mais) le plan est qu’Epatante aille au Fighting Fifth et qu’il aille à Ascot – c’est le plan définitif.”