Jonbon: Arkle favori 7/4 après les débuts étincelants de la chasse à Warwick pour Nicky Henderson et Aidan Coleman | Nouvelles de la course

Jonbon a fait le début parfait de sa carrière sur les clôtures avec une victoire dominante dans le Highflyer Bloodstock Novices’ Chase à Warwick.

Formé par Nicky Henderson, le propre frère de 570 000 £ du puissant Douvan a remporté son seul départ dans la sphère des pare-chocs à Newbury et était quatre sur cinq sur les haies – sa seule défaite aux mains de son estimé compagnon d’écurie Constitution Hill dans Supreme de la saison dernière Obstacle des novices à Cheltenham.

Après avoir pris sa propre première année à Aintree, l’enfant de cinq ans appartenant à JP McManus était à la mode pour sa réapparition saisonnière et son arc d’escrime en tant que favori 2-5, malgré ses deux rivaux de grande classe dans son compatriote de première année. vainqueur Monmiral et Greatwood Hurdle vainqueur à West Cork.

Jonbon vient de prendre le dessus sur El Fabiolo dans une belle bataille à Aintree





Il n’y avait pas non plus de traînée après la chute du drapeau, avec Jonbon et Aidan Coleman et Monmiral et Harry Cobden se battant pour la tête de West Cork qui était bientôt à la dérive des autres.

Jonbon était un peu novice au premier obstacle, mais était par ailleurs précis à ses clôtures et était particulièrement impressionnant dans la ligne droite arrière, à quel stade sa classe a commencé à se révéler.

Monmiral a fait de son mieux pour garder un œil sur le leader, mais Jonbon a accéléré à partir de l’avant-dernier et n’a eu qu’à négocier les deux barrières dans la ligne droite pour sceller son succès de sept longueurs.

Sky Bet a été convenablement impressionné, le vainqueur étant maintenant à la tête du marché pour le trophée Arkle à Cheltenham à 7/4.

Lorsqu’on lui a demandé comment il évaluait la performance sur 10, Henderson a répondu: “Eh bien, ça doit être neuf ans et demi, n’est-ce pas?

L’idée serait le Henry VIII et j’ai deux semaines et demie, alors j’espère que cela nous emmène là-dedans.

“C’est un soulagement et c’est ce que nous espérions. C’est un ami assez fiable et c’est ce que nous espérions tous qu’il se passerait.

“Il était long au fossé, mais il était encore loin de l’autre côté, puis au suivant, il a raccourci, dansé et s’est absenté. À deux clôtures, il a montré qu’il pouvait faire les deux et au reste, il était fantastique.

“Ils ont fait un bon galop. La plupart des nôtres courent et je ne vois pas pourquoi il serait différent, mais s’il était suffisamment en forme pour faire ce qu’il devait faire aujourd’hui.

“Le timing était toujours difficile car nous ne trouvions pas la course idéale. Le plan est le Henry VIII à Sandown (le 3 décembre), mais c’est assez serré.

“Heureusement, il n’a pas eu une course difficile, mais gardez à l’esprit que ces bons chevaux ne font pas cela sans y mettre beaucoup et il est sur les nerfs et transpire un peu – il met tout.

“L’idée serait le Henry VIII et j’ai deux semaines et demie, alors j’espère que cela nous emmène là-dedans.”