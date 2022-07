Jonathon Turley protège Trump alors même qu’il met en garde contre une audition “époustouflante et profondément troublante”

Facebook



Twitter



Pinterest



Reddit



Flipboard



Imprimer



E-mail



Copier le lien



Comme





Suite





Jonathon Turley a depuis longtemps perdu toute crédibilité en tant qu’analyste juridique neutre. L’apologiste de MAGA semble souvent aussi « possédé » qu’Alan Dershowitz en proposant des arguments juridiques qui n’ont aucun sens intuitif pour des adultes instruits, sans parler de convaincre la communauté juridique. Et maintenant, même lorsqu’il reconnaît de sérieux problèmes découlant des audiences du comité restreint, cela donne toujours envie de crier. Hier, Turley a averti le public de la Fox que tout le monde devrait être dérangé par l’audience “époustouflante” tout en parvenant à cacher les vrais dégâts.

Turley a souligné la réunion du 18 décembre entre les «fous» (tels que décrits par le personnel de la Maison Blanche) et les avocats de la Maison Blanche Cipollone et Herschmann, Turley disant qu’il avait tous ces coups de poing et en était presque venu aux coups de poing. Il a dit que cela devrait être profondément dérangeant pour tout le monde. Sauf qu’il n’est pas illégal de presque en venir aux coups de poing, et bien que ce soit juvénile et révélateur concernant la présidence de Trump, c’est beaucoup moins pertinent d’un point de vue juridique que le fait que Trump a ignoré les avocats officiels du gouvernement qui ont catégoriquement combattu la folie offerte par Powell et Giuliani (entre autres) et les plats à emporter de Trump étaient de faire vaguement référence à Sydney Powell, quelqu’un qui a littéralement erré dans le mélange de nulle part, comme soudainement un avocat spécial avec le pouvoir d’arrêter des gens. Turley a également omis le fait que Trump a quitté cette réunion et a publié son tweet d’appel aux armes, demandant à ses troupes de descendre sur Washington DC, “ce sera sauvage”. De toute évidence, Trump a déterminé qu’il n’y avait pas de “voie officielle” pour conserver la Maison Blanche par le biais de “p * ssy avocats” (comme les appelait Giuliani) et devait revenir à un plan plus agressif, le plan illégal.

Tout avocat soulignerait le comportement de Trump lors de la réunion comme preuve de l’intention de Trump jusqu’au 6 janvier comme preuve profondément troublante de illégal des trucs, des crimes !

De plus, Turley semble avoir omis le fait que nous avons appris que onze représentants du GOP (un, Marjorie Taylor-Greene, qui n’était même pas encore membre du Congrès) ont rencontré Trump deux jours plus tard, le 21 décembre, pour « s’inscrire ». » au « plan Eastman », dans lequel ils feraient pression sur Mike Pence pour qu’il rejette la Constitution et tous les précédents, et acceptent peut-être d’aller encore plus loin. Cette preuve «époustouflante» montre que le complot criminel s’est libéré de la branche exécutive et en a impliqué certains au Congrès – y compris des stars de la Fox comme Jim Jordan et Matt Gaetz. L’élément du Congrès a probablement entraîné la tournée de reconnaissance apparente de Loudermilk, même si Loudermilk n’a pas assisté à la réunion en question.

Enfin, il est profondément troublant que l’ex-président falsifie sans raison des témoins et l’audience s’est terminée par la nouvelle que Trump lui-même a appelé un témoin que nous n’avons pas encore entendu (il s’agit donc probablement d’un proche de Trump). Mais le témoin a refusé de prendre l’appel et l’a renvoyé à son avocat, qui a alerté le Comité, qui l’a évalué et l’a renvoyé au ministère de la Justice, criant essentiellement que le Comité pense que Trump a commis une falsification de témoin. Turley s’est concentré sur les coups de poing et les coups à la poitrine, quelque chose de presque assumé à la Maison Blanche de Trump.

Dans un sens, Turley couvre toujours MAGA et Trump. Turley pointe le comportement juvénile profondément troublant d’une Maison Blanche incontrôlable au lieu de souligner les preuves dévastatrices de l’intention de commettre un crime vicieux le 6 janvier, preuve de l’état d’esprit de Trump. Il devrait préparer le public de Fox à d’éventuelles accusations criminelles légitimes. Turley a certainement aidé Trump en omettant de noter que la falsification de témoins en soi est un crime et que l’affaire a au moins été renvoyée au DOJ.

Les MAGA sont assez à l’aise avec le comportement profondément dérangeant de Trump et l’acceptent comme le compromis de sa grandeur. Mais les téléspectateurs de Fox entendent rarement que les preuves de certains des crimes les plus graves se trouvent juste devant leurs yeux. Turley étant Turley.

L’analyste juridique de Fox News, Jonathan Turley, a qualifié les audiences d’aujourd’hui du 6 janvier de “époustouflantes”. “Vous êtes dans le bureau ovale et les gens semblent vraiment se battre la poitrine. C’est donc très dérangeant. Tous ces détails devraient déranger tout le monde.” pic.twitter.com/EqvTKPWSdu —David Edwards (@DavidEdwards) 12 juillet 2022