Jonathan Zlotnik contre Bruce Chester

Le démocrate Jonathan Zlotnik brigue un septième mandat à la Chambre des représentants du Massachusetts, représentant le 2e district de Worcester. Le district comprend Ashburnham, Gardner, Templeton et une partie de Winchendon. Zlotnik fait face à un défi du républicain Bruce Chester. Les deux hommes vivent à Gardner.

Parce que la question de l’immigration et des migrants dans le Massachusetts a été abordée par l’un des candidats, le Telegram & Gazette a demandé au bureau du gouverneur de clarifier qui était admissible à une aide d’urgence en vertu de la loi de 1983 sur le droit au logement de l’État.

Telle a été la réponse de Karissa Hand, porte-parole du gouverneur : « L’éligibilité au refuge EA (assistance d’urgence) est conditionnée à ce qu’au moins un membre du ménage soit un citoyen, un non-citoyen légalement admis pour la résidence permanente ou résidant en permanence sous couvert de la loi. (PRUCOL). PRUCOL signifie que le ménage doit vivre aux États-Unis avec la connaissance et le consentement du Département de la Sécurité intérieure, et dont le DHS n’envisage pas de faire appliquer le départ. Un exemple de PRUCOL est une personne avec une demande d’asile en attente.

Jonathan D. Zlotnik, démocrate

Zlotnik occupe le 2e siège du district de Worcester depuis son élection en 2012, quelques mois seulement après avoir obtenu un diplôme en histoire de l’Université du Massachusetts à Lowell.

« J’adopte une approche pragmatique plutôt qu’idéologique du travail, visant une position plus centriste », a déclaré Zlotnik. Cela implique de collaborer avec les représentants des districts voisins pour garantir un impact plus large. Il a déclaré, par exemple, qu’il s’était associé à la représentante républicaine Kimberly Ferguson de Holden sur des questions au fil des ans.

Il a déclaré que dans des districts comme le sien, avec une base commerciale limitée, les projets portant sur les infrastructures, le logement et l’éducation nécessitent des investissements du gouvernement fédéral et des États.

Zlotnik a souligné le remplacement des conduites d’eau qui fuyaient à Winchendon et Ashburnham.

« Les communautés n’auraient jamais pu se permettre de réaliser le projet sans l’aide de l’État », a déclaré Zlotnik.

Trouver des fonds pour les routes, les ponts et les égouts est au cœur de l’approche de Zlotnik.

« Sans infrastructure, il n’y a pas d’opportunités de développement économique », a déclaré Zlotnik.

Au cours de ses 12 années à la State House, Zlotnik a contribué à l’élaboration du Student Opportunity Act, une loi qui a modifié la formule de financement public des écoles, en fournissant plus d’argent et en mettant davantage l’accent sur l’équité.

« Cela a fait toute la différence dans le niveau des aides d’État », a déclaré Zlotnik.

Il a également soutenu le programme de repas scolaires universels de l’État.

Zlotnik est particulièrement fier de son travail visant à obtenir le financement de la On-Site Academy de Windy Hill Farm à Westminster, un centre résidentiel de traitement et de formation à but non lucratif pour la gestion du stress lors d’incidents critiques, réservé au personnel militaire, aux policiers, aux pompiers, aux techniciens médicaux d’urgence, le personnel des salles d’urgence et les autres premiers intervenants.

« C’est un programme unique », a déclaré Zlotnik. « Le personnel aide les premiers intervenants à faire face aux traumatismes. Ses soins sont adaptés à la communauté pour les aider à retrouver leur emploi.

Lorsqu’il a été élu pour la première fois, le centre n’a reçu aucun financement de l’État ; Aujourd’hui, il reçoit plus d’un million de dollars par an grâce à une ligne budgétaire dédiée que Zlotnik a travaillé pour réaliser.

En ce qui concerne le prochain cycle législatif, Zlotnik a déclaré que le coût élevé du logement sera un problème majeur.

« Le loyer a doublé pour un appartement de deux chambres et le coût d’achat d’une maison a été multiplié par trois ou quatre », a déclaré Zlotnik, expliquant que c’est le principal facteur de l’augmentation du coût de la vie dans le Massachusetts. « Les augmentations ont exclu de nombreuses personnes du marché ou ont mis à mal leurs finances. »

Zlotnik a joué un rôle déterminant dans la promotion de quatre projets de logement dans ses districts et dans l’obtention d’une aide de l’État pour les faire avancer, notamment un projet de logement pour anciens combattants à Winchendon et la conversion d’écoles en logements à Templeton et Gardner.

Le représentant Jonathan Zlotnik s’exprime à l’école primaire Gardner en 2023 lors d’un événement avec la gouverneure Maura Healey, à gauche, et le lieutenant-gouverneur Kim Driscoll.

Bruce K. Chester, républicain

Chester est professeur adjoint à la Fitchburg State University et enseigne l’informatique, la cybersécurité et l’éthique.

« Le problème le plus important à Gardner, ce sont les immigrants sans papiers. De nombreux résidents se sentent frustrés », a déclaré Chester. Il a déclaré que les migrants venus au Massachusetts ont affecté la sécurité et épuisé les ressources communautaires.

« C’est l’argent des impôts, nous payons pour ça. »

Il affirme que le gouvernement fédéral doit assumer ses responsabilités et suggère de déplacer les migrants entrants vers des endroits où ils peuvent être traités et où ceux qui pourraient être considérés comme indésirables, y compris les personnes ayant un casier judiciaire, peuvent être « éliminés » ou expulsés.

« Certains diront peut-être qu’il s’agit d’une mesure draconienne ; ce n’est pas agréable mais c’est nécessaire », a déclaré Chester. Il a déclaré qu’il n’approuvait pas l’expulsion de personnes vers des situations dangereuses, mais qu’il soutenait l’orientation des migrants entrants vers des centres d’immigration situés en dehors du Massachusetts.

Chester a déclaré qu’il n’était pas anti-immigration mais qu’il pensait que ceux qui cherchaient à entrer aux États-Unis devraient passer par les voies appropriées.

« C’est injuste pour ceux qui ont respecté la loi », a déclaré Chester.

Chester a cité ce qu’il a décrit comme des exemples de migrants accaparant les ressources avant les résidents du Massachusetts.

Sur d’autres questions, Chester est un fervent partisan du développement des petites entreprises et du retour des propriétés abandonnées ou sous-utilisées au rôle d’imposition afin d’alléger le fardeau des propriétaires.

« Nous avons perdu un magasin de fleurs à Gardner au profit de Fitchburg qui était dans la ville depuis des décennies en raison de problèmes de zonage », a déclaré Chester. S’il avait été au pouvoir, cela aurait été une priorité pour lui de travailler avec le gouvernement local pour trouver des moyens de conserver l’entreprise.

Une autre question qui lui tient à cœur est la conformité locale à l’Americans with Disabilities Act. La communauté a besoin d’une rampe d’accès au bureau de poste et de rampes pour garantir l’accès aux parcs locaux.

«Je donnerais un coup de pouce amical aux maires», a déclaré Chester.

Cet article a été initialement publié sur Telegram & Gazette : Guide de l’électeur MA : Jonathan Zlotnik contre Bruce Chester pour la State House