Jonathan Van-Tam a cimenté son statut de secte aujourd’hui en insistant sur le fait que le père Noël a reçu le coup de coronavirus.

Le médecin-chef adjoint a été déployé par des ministres pour rassurer le public dans une campagne éclair médiatique, après avoir remporté des éloges pour son style de communication franc et coloré.

Et il n’a pas déçu, confirmant qu’un « cas spécial » avait été fait pour le Père Noël et disant à Holly et Phil sur ITV This Morning qu’il était « en larmes » quand il a entendu parler des percées sur les vaccinations.

S’exprimant par liaison vidéo plutôt que sur le canapé, le professeur Van-Tam a carrément rejeté la propagande «anti-vax» sur la sécurité. «C’est un non-sens extraordinaire», dit-il. «Je ne lui donne aucun crédit et je ne lui donne pas de temps d’antenne.

Le professeur Van-Tam a déjà appelé les Britanniques à ne pas « déchirer le pantalon » d’un verrouillage plus lâche, et a comparé la quête scientifique de pointe pour les traitements à une séance de tirs au but de football.

Une mère a demandé à M. Van-Tam lors d’un appel téléphonique de la BBC si elle pouvait rassurer ses enfants sur le fait que le père Noël (photo du dossier) avait été vacciné.

Downing Street s’appuie de plus en plus sur l’expert pour faire passer son message, même s’il peut faire sensation. Hier soir, il a contredit le Premier ministre en suggérant que le pays pourrait ne jamais revenir complètement à la «normale» après la pandémie.

Faisant référence à l’échange avec le Premier ministre, le professeur Van-Tam a déclaré aujourd’hui: « En fait, je pense que Boris a bien compris et je ne pense pas m’être expliqué correctement. »

Auparavant, une mère avait demandé à M. Van-Tam lors d’un appel téléphonique de la BBC si elle pouvait rassurer ses enfants que le père Noël avait été vacciné.

«Oh, absolument. Le JCVI a présenté un cas très spécial pour le Père Noël et il va être absolument en tête de notre liste », a déclaré solennellement le professeur Van-Tam.

Il a également déclaré à BBC Breakfast que sa mère l’avait appelé « Johnny », affirmant qu’il lui avait dit qu’elle devait se faire vacciner lorsqu’elle était invitée.

Et à propos de son style de communication, il a déclaré: «J’adore les métaphores. Je pense qu’ils donnent vie à des histoires complexes pour les gens. C’est bien.’

On a demandé au professeur Van-Tam pourquoi le Royaume-Uni était le premier à approuver le vaccin de Pfizer et de BioNTech, et a déclaré: « Nous sommes les premiers à l’approuver parce que nous avons été vraiment, vraiment organisés à ce sujet dès le départ.

« J’ai commencé à me concentrer dans les coulisses sur l’obtention de vaccins et la préparation aux vaccins en mars – en fait un peu avant la formation du groupe de travail sur les vaccins, qui a été absolument brillant. »

Downing Street s’appuie de plus en plus sur le professeur Van-Tam (à gauche avec Boris Johnson et le chef du NHS England, Sir Simon Stevens) pour faire passer ses messages clés, même s’il peut faire sensation. Hier soir, il a contredit le Premier ministre en suggérant que le pays pourrait ne jamais revenir complètement à la « normale » après la pandémie

Il a ajouté: « Cela a commencé par des conversations avec Sir Patrick Vallance, le conseiller scientifique en chef du gouvernement, et dès le départ, nous avons été à l’avant-garde, sachant clairement que nous avions besoin de vaccins dès que cela était possible en toute sécurité.

«Et le MHRA, notre régulateur, vient d’être superbe dans cet espace et a pris des mesures sans précédent pour voir les données tôt, et c’est pourquoi nous en sommes là.

Il a également déclaré que les fabricants avaient «évolué à un rythme réel».