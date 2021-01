La star de « Queer Eye » a révélé dans un long post Instagram qu’il avait épousé son meilleur ami et que les deux construisaient une vie ensemble. Mark Peacock a rapidement vanté la nouvelle dans un article de son propre chef.

« Merci à l’univers de m’avoir permis d’être ici et merci à tous ceux qui m’ont soutenu. 2020 a été une année pas comme les autres », a écrit Van Ness. « J’ai pu faire campagne et m’impliquer davantage sur le plan politique. J’ai terminé ma tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande pour ce que je ne savais pas être mon dernier spectacle debout depuis qui sait combien de temps. »

Il a ensuite choqué les fans avec la nouvelle, en écrivant: «Je me suis marié avec mon meilleur ami et j’ai un partenaire aimant avec qui continuer à construire ma vie.

Les costars de « Queer Eye » de Van Ness, qui étaient au courant du mariage, se sont rendus dans la section des commentaires pour féliciter l’heureux couple.