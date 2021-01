La star de Queer Eye, Jonathan Van Ness, a révélé qu’il était marié après avoir secrètement noué le nœud avec son partenaire né à Londres, Mark Peacock.

S’adressant à Instagram le soir du réveillon du Nouvel An, le coiffeur a taquiné l’annonce en réfléchissant d’abord au tourbillon de 2020.

«Merci à l’univers de m’avoir permis d’être ici et merci à tous ceux qui m’ont soutenu», a commencé Jonathan, 33 ans.

Énumérant ses réalisations des 12 derniers mois, Jonathan a glissé: « Je me suis marié avec mon meilleur ami et j’ai un partenaire aimant avec qui continuer à bâtir ma vie. »







(Image: Instagram)









(Image: Instagram)



Parmi les carrousels de photos documentant certains des moments forts de l’année, Jonathan a inclus une photo de lui et de Mark rayonnant devant la caméra, probablement prise le jour de leur mariage.

Les fans de la star de Netflix ont immédiatement commencé à partager leur choc total lors des noces en félicitant Jonathan dans la section des commentaires.

Cependant, il est apparu que certains de ses collègues Queer Eye connaissaient le secret.









Bobby Berk a répondu: « Ouais !! C’était un secret difficile à garder !! », et Karamo Brown a ajouté: « Nous pouvons enfin le célébrer publiquement !! Tellement heureux pour vous !!!!!! L’un des plus beaux couples de le monde. Je t’aime et bonne année @jvn. «

Tan France a également commenté le message et a souhaité à sa co-star une bonne année.

« Je t’aime », a déclaré Tan. « J’espère que l’année prochaine sera tellement meilleure et que nous pourrons enfin célébrer votre mariage. »







(Image: Axelle / BG / GoffPhotos.com)









(Image: FilmMagic)



Antoni Porowski s’est moqué du secret en plaisantant: « Attendez, vous avez un chien?!?!?! » comme il plaisantait sur un autre jalon de Jonathan.

Bien qu’il ait réussi à cacher son mariage, Jonathan a gardé une grande partie de sa romance avec le beau Mark secrète.

Le couple a commencé à se fréquenter fin 2019 quand ils ont commencé à aimer et à commenter la publication Instagram de l’autre, bien que leur relation n’ait jamais été confirmée publiquement.

Selon Cosmopolitan, Ness s’est séparé de son dernier partenaire connu, le joueur de rugby sud-africain Wilco Froneman en décembre 2018.