Jonathan Van Ness a expliqué comment ils avaient rencontré leur mari pour la première fois dans un nouveau post touchant sur les réseaux sociaux.

La star sensationnelle de Queer Eye, 33 ans, a mis en lumière la façon dont leur romance avec Mark Peacock, né à Londres, s’est épanouie après plusieurs rendez-vous romantiques.

Le dernier message de Jonathan est venu peu de temps après que le coiffeur ait envoyé les médias sociaux en effondrement après avoir révélé le soir du Nouvel An qu’ils s’étaient mariés secrètement en 2020.

Après avoir été inondé de messages de félicitations, Jonathan s’est rendu samedi sur Instagram pour révéler une collection de clichés inédits du couple heureux aux côtés de leurs amis.

Dans l'adorable collection d'images, Jonathan et Mark ont ​​partagé plusieurs moments tendres et câlins ainsi que habillés de justaucorps noirs assortis.







(Image: INSTAGRAM)



Une autre photographie semble montrer le couple le jour de leur mariage.

« Nous sommes allés à un rendez-vous à Londres, qui s’est transformé en plus de dates pendant que j’étais en tournée de comédie », a expliqué Jonathan à ses fans.

«À la fin de cette période, j'emmenais ma mère, ma tante et mes amis faire une petite pause à Amsterdam. Je voulais que @marklondon vienne avec mais, était-ce un peu intense de demander à Mark de venir après quelques semaines de rendez-vous à venez rencontrer ma mère et mes amis pour une mini-pause?







(Image: INSTAGRAM)







(Image: INSTAGRAM)



«Peut-être que oui, mais quelque chose à propos de Mark était différent et je suis sûr qu’il ressentait la même chose.

«Voici quelques-uns de mes moments préférés ensemble et pour en faire beaucoup plus.

Jonathan a ajouté: « Merci beaucoup pour votre soutien et votre amour pour nous !! Je vous aime tous







(Image: INSTAGRAM)







(Image: INSTAGRAM)



« Remarque: cette adresse provient d’une location dont nous sommes sortis depuis des mois, alors laissez ces gentils gens qui y vivent seuls et merci pour votre attention et votre inquiétude! »

Il y a à peine deux jours, Jonathan avait confirmé qu’ils avaient secrètement noué le nœud en 2020, bien que la star n’ait pas révélé la date de leur mariage.

Cependant, il semble que certaines de leurs co-stars de Queer Eye étaient déjà au courant des noces secrètes et ont exprimé leur enthousiasme à l’idée que la nouvelle soit enfin rendue publique.







(Image: Instagram)











Bobby Berk a répondu: « Ouais !! C’était un secret difficile à garder !! », et Karamo Brown a ajouté: « Nous pouvons enfin le célébrer publiquement !! Tellement heureux pour vous !!!!!! L’un des plus beaux couples de le monde. Je t’aime et bonne année @jvn. «

Tan France a également ajouté: «Je t’aime. J’espère que l’année prochaine sera tellement meilleure et que nous pourrons enfin célébrer votre mariage. «

