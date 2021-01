Œil queer expert cheveux Jonathan Van Ness vient de donner aux fans un aperçu de son histoire d’amour avec son nouveau mari Mark Peacock.

Le 2 janvier, la star de Netflix a publié un Instagram diaporama avec des photos de lui et Mark, ainsi que des photos menant à leur mariage privé. Il a également inclus une douce légende expliquant comment lui et sa nouvelle épouse se sont rencontrés pour la première fois.

« Nous sommes allés à un rendez-vous à Londres, qui s’est transformé en plus de dates pendant que j’étais en tournée de comédie, » le Le trône du Gay l’acteur a commencé le message. «À la fin de cette période, j’emmenais ma mère, ma tante et mes amis faire une petite pause à Amsterdam. Je voulais que @marklondon vienne avec mais, était-ce un peu intense de demander à Mark de venir après quelques semaines de rendez-vous à viens rencontrer ma maman et et [sic] des amis en mini-pause? Peut-être que oui, mais quelque chose à propos de Mark était différent et je suis sûr qu’il ressentait la même chose. «