Surprise! Œil queer membre de la distribution Jonathan Van Ness s’est marié plus tôt cette année.

Le jeudi 31 décembre, veille du Nouvel An, la star de télé-réalité a annoncé sur Instagram dans un article de synthèse 2020 qu’il « s’est marié avec mon meilleur ami et a un partenaire aimant avec qui continuer à construire ma vie. » Bien qu’il ait fourni une photo de lui et de son partenaire aux cheveux roux portant des vestes crème, il n’a pas révélé le nom de son mari.

« Ouais !! C’était un secret difficile à garder !! » Œil queerde Bobby Berk a commenté le post de sa co-star. « Je t’aime Mark et Johnny! »

L’homme sur la photo de mariage de Jonathan ressemble à un né à Londres Mark Peacock. Les deux ont alimenté des rumeurs d’amour depuis qu’ils ont commencé à aimer et à commenter les publications Instagram de l’autre à la fin de 2019. Cependant, ils n’ont jamais confirmé publiquement une relation. Mark n’a pas commenté la Œil queer dernier message de star.

Membre de la distribution Tan France a commenté le message de Jonathan, « Bonne année, Jackaaay! Je t’aime. J’espère que l’année prochaine sera tellement meilleure et que nous pourrons enfin célébrer votre mariage. »