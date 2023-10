Jonathan Turley examine les dernières preuves montrant la « forme lucrative de corruption » de Biden – Twitchy

Il existe une montagne croissante de preuves indiquant une profonde corruption dans la famille Biden, tandis que les démocrates continuent d’insister sur le fait qu’il n’y a « aucune preuve ». Bien sûr, il est difficile de voir quelque chose que l’on n’ouvre pas les yeux et de regarder, mais à quel moment la quantité de preuves sera-t-elle trop importante pour que même certains démocrates et une grande partie des médias puissent l’ignorer ?

Jonathan Turley, professeur de droit à l’Université George Washington, a noté que nous disposons désormais de plus de 20 millions de dollars pour les Biden « venant de 23 pays distincts sur quatre continents » :

Des preuves récemment publiées révèlent que plus de 20 millions de dollars provenant de 23 pays distincts sur quatre continents et destinés à au moins neuf membres de la famille Biden. Non seulement les transferts de Biden deviennent clairs, mais l’arbre généalogique de Biden devient également clair dans cette forme lucrative de corruption. https://t.co/8wC59VFUy4

–Jonathan Turley (@JonathanTurley) 9 octobre 2023