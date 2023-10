Jonathan Taylor jouera-t-il cette semaine ? Ce que nous savons sur le statut des Colts RB

Le porteur de ballon des Colts d’Indianapolis Jonathan Taylor retournera à l’entraînement mercredi et aura la chance de jouer lors de la cinquième semaine, a déclaré lundi l’entraîneur-chef Shane Steichen.

Les Colts ont placé Taylor sur la liste des physiquement incapables de performer (PUP) à la fin du mois d’août, ce qui signifie qu’il ne pouvait pas participer aux entraînements ou aux matchs pendant au moins les quatre premières semaines de la saison régulière. Mercredi ouvrira une fenêtre de 21 jours pour que les Colts activent Taylor de la liste PUP à leur liste de 53 joueurs.

Taylor, le leader de la NFL en 2021, est de retour avec les Colts après une intersaison remplie de drames qui l’a vu exiger un échange mais ne pas trouver de prétendant. Taylor veut-il toujours quitter Indianapolis ? Et quelles sont les chances qu’il joue cette semaine ?

Voici ce que nous savons du retour à l’entraînement de Taylor.

Jonathan Taylor #28 des Colts d’Indianapolis s’échauffe contre les Cowboys de Dallas au stade AT&T le 4 décembre 2022 à Arlington, Texas. Taylor, qui souffre d’une blessure à la cheville, retournera à l’entraînement mercredi et pourrait jouer lors de la cinquième semaine, a déclaré lundi l’entraîneur-chef des Colts, Shane Steichen.

Cooper Neill/Getty Images



Taylor jouera-t-il lors de la semaine 5 ?

Les Colts accueillent les Titans du Tennessee au cours de la semaine 5, et cette confrontation de l’AFC Sud pourrait marquer la première apparition de Taylor sur le terrain de la saison. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une chance que Taylor puisse jouer cette semaine, Steichen a répondu : « Peut-être, oui », ajoutant que les Colts verront à quoi ressemble Taylor à l’entraînement avant de prendre une décision.

« Il est en bonne forme physique », a déclaré Steichen. « Évidemment, enfiler les jambières et s’entraîner est une affaire différente. Je sais que cela fait longtemps qu’il n’a pas joué au football. Nous verrons donc comment se déroule l’entraînement cette semaine, voir où il en est physiquement après avoir enfilé les jambières et nous allons partez de là. »

Compte tenu du délai de trois semaines dont disposent les Colts pour prendre une décision, il est possible que Taylor reste sur la liste PUP jusqu’au début de la semaine 8.

Taylor n’a pas joué depuis le 17 décembre de l’année dernière. L’ancien All-Pro s’est blessé à nouveau à la cheville droite lors de ce match et a été placé dans la réserve des blessés, le mettant à l’écart pour le reste de la saison 2022. Taylor a également raté le programme intersaison des Colts, invoquant une douleur persistante à la cheville, et il a suivi une rééducation pour commencer cette saison.

Les Colts ont une fiche de 2-2 en quatre matchs sans leur porteur de ballon vedette.

Zack Moss mène Indianapolis avec 280 verges au sol cette saison, tandis que le quart recrue Anthony Richardson réalise les quatre meilleurs touchés de l’équipe au sol. Taylor, un choix de deuxième ronde en 2020, a totalisé 3 841 verges et 33 touchés au cours de ses trois premières saisons dans la NFL. Cela inclut les meilleures notes de la ligue en verges au sol (1 811) et en touchés (18) en 2021.

« C’est un joueur important », a déclaré Steichen. « Il est explosif. Il peut frapper les circuits quand il voit le trou. Cette vitesse d’échappée explosive, cette excellente vision, cette puissance, évidemment l’un des meilleurs arrières de cette ligue sans aucun doute. Je suis ravi de le retrouver avec ses coéquipiers. »

Taylor veut-il toujours être échangé ?

Les fans des Colts ont probablement passé l’été à se demander si Taylor jouerait à nouveau à Indianapolis.

Taylor a demandé un échange en juillet après l’impasse des négociations contractuelles, puis les Colts lui ont accordé la permission de chercher un partenaire commercial en août. Des rapports liaient Taylor à plusieurs équipes, en particulier les Dolphins de Miami et les Packers de Green Bay. Maintenant qu’il va être de retour sur le terrain d’entraînement, restera-t-il un Colt pour le reste de la saison ?

Ce n’est toujours pas clair. Taylor n’a pas publiquement annulé sa demande d’échange et cherche toujours une prolongation de contrat. Le Pro Bowler devrait devenir agent libre à la fin de la saison. Taylor n’a pas parlé aux journalistes depuis juin, donc ses dernières réflexions sur la question sont encore inconnues. L’agent de Taylor, Malki Kawa, a déclaré : « J’en doute, » sur X, anciennement Twitter, cet été à la suggestion que la relation de son client avec les Colts pourrait être réparée.

Semaine d’actualités a contacté Kawa pour commentaires lundi.

Le directeur général des Colts, Chris Ballard, a reconnu la relation tendue avant la saison.

« La situation est nulle », a déclaré Ballard le 30 août. « Je ne vais pas rester ici et vous donner une image rose comme si tout allait bien. Non, ça craint. Ça craint pour les Colts, ça craint pour Jonathan Taylor et ça craint. C’est nul pour nos fans. C’est vrai. C’est là où nous en sommes et nous devons y travailler, et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour y parvenir.

« Les relations sont réparables. Elles sont réparables. Les gars deviennent émotifs et prennent position. Vous devez être capable de les surmonter. »

Les Colts auraient jusqu’au 31 octobre pour échanger Taylor.

Steichen, qui en est à sa première saison comme entraîneur d’Indianapolis, a déclaré lundi que Taylor était « super excité » d’être de retour sur le terrain avec ses coéquipiers et que l’équipe était heureuse de le retrouver.

« Les conversations que j’ai eues avec lui ont été formidables tout au long de cette transaction », a déclaré Steichen. « Je vais garder cela privé, mais il est évidemment dans une bonne position. J’ai eu une conversation avec lui l’autre jour, je lui ai parlé aujourd’hui. Il est excité de revenir avec ses coéquipiers. »