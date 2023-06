Jonathan Taylor des Colts sur les négociations de prolongation: « C’est un peu sur eux en ce moment »

INDIANAPOLIS – Jonathan Taylor est un homme de parole.

La star des Colts a été interrogée en avril sur la possibilité d’une prolongation de contrat, et il a juré de « vous tenir au courant ». Huit semaines plus tard, Taylor a fourni une mise à jour au minicamp vétéran mercredi. Le joueur de 24 ans, qui reste absent alors qu’il se remet d’une opération à la cheville droite, n’a pas été récompensé par un nouveau contrat alors qu’il entame la dernière saison de son contrat de recrue de quatre ans.

« Nous verrons où vont les choses », a déclaré Taylor. «Mais c’est un peu sur (les Colts) en ce moment. Nous continuerons à travailler chaque jour. »

Taylor a remporté le titre de champion de la ligue il y a deux ans avec un record de franchise de 1 811 verges. Il a brisé la marque précédente d’Edgerrin James de 1 709 verges établie en 2000 et est devenu le premier porteur de ballon All-Pro de la première équipe des Colts depuis que James a reçu l’honneur en tant que recrue en 1999.

L’année dernière, c’était une autre histoire. Taylor a récolté 861 verges au sol, son plus bas en carrière, après avoir raté six matchs en raison d’une blessure persistante à la cheville droite qui a conduit à une intervention en janvier. Il est toujours considéré comme l’un des meilleurs porteurs de ballon de la ligue lorsqu’il est en bonne santé, mais à un poste qui est devenu moins valorisé au fil des ans, Taylor – qui doit 4,3 millions de dollars en 2023 – comprend ce à quoi il est confronté et « ça craint ».



Anthony Richardson donne un high-five à Jonathan Taylor lors du minicamp de mercredi. (Mykal McEldowney / États-Unis aujourd’hui)

Les Vikings ont libéré Dalvin Cook, 27 ans, la semaine dernière après quatre sélections consécutives au Pro Bowl et des saisons de 1 000 verges. Saquon Barkley, 26 ans, est dans une impasse avec les Giants et refuse de signer l’étiquette de franchise après une année de carrière en 2022. Josh Jacobs, 25 ans, a également été tagué mais n’a pas signé son offre avec les Raiders après avoir remporté la couronne précipitée l’année dernière.

« Juste en voyant des gars se battre, vous espérez juste que les choses fonctionnent pour eux », a déclaré Taylor. «Vous voyez pourquoi les gars demandent des échanges. Ils veulent juste se sentir valorisés non seulement par leurs entraîneurs, leurs coéquipiers, mais aussi par l’organisation.

D’après Spotrac, la valeur marchande de Taylor est un contrat de quatre ans d’une valeur de 52 millions de dollars (13 millions de dollars par an). Ce serait facilement le plus gros contrat de porteur de ballon de l’histoire de l’équipe.

Les Colts n’ont pas marqué de joueur de franchise depuis le parieur Pat McAfee en 2013, et ils honorent généralement leur talent local exceptionnel avec des secondes offres lucratives. Le centre Ryan Kelly, le plaqueur droit Braden Smith, le garde gauche Quenton Nelson et le secondeur Shaquille Leonard ont tous reçu des prolongations massives ces dernières années.

Le propriétaire des Colts, Jim Irsay, a déclaré lors des réunions des propriétaires de la NFL en mars que « Jonathan est spécial », et le directeur général Chris Ballard est d’accord. Après la fin de la campagne 2022 en janvier, on a demandé à Ballard si c’était une sage décision de payer un dollar supérieur, et il a expliqué que Taylor pourrait être l’exception à la tendance de la ligue.

« Quand ce sont de grands joueurs, ça l’est. Quand ils sont un joueur spécial, ça l’est », a déclaré Ballard. « Je ne vais pas entrer dans ce que nous allons faire en termes de contrat avec lui, mais quand vous êtes un joueur spécial et un meneur de jeu spécial, oui. »

Un facteur qui devrait pencher en faveur de Taylor tout au long des négociations est Anthony Richardson. Le choix n ° 4 des Colts est le nouveau visage de la franchise, et jumeler le jeune signaleur avec un porteur de ballon dynamique pendant au moins les prochaines saisons pourrait aider à accélérer son développement.

Les 33 touchés au sol et les 3 841 verges au sol de Taylor se classent respectivement troisième et quatrième dans la NFL, depuis qu’il a été repêché 41e au total en 2020. James est le seul joueur de l’histoire des Colts à se précipiter pour plus de verges au cours de leurs trois premières saisons, et Taylor est seul avec le plus de déplacements vers la zone des buts.

« Vous regardez le passé et les gars qui ont montré leur valeur sur et en dehors du terrain, ils ont tendance à rester ici (à Indianapolis) », a déclaré Taylor. « La première saison après avoir été repêché, je me suis dit : ‘Je veux retirer un Colt.’ Donc, j’espère que l’organisation verra la même chose.

Fermeture du camp

Le plaqueur offensif non repêché Matthew Vanderslice et le plaqueur défensif non repêché Jamal Woods ont été les héros de l’entraînement du minicamp de mercredi. L’entraîneur-chef Shane Steichen a déclaré qu’il était prêt à renoncer à la dernière journée du minicamp jeudi si deux gros joueurs attrapaient des bottés de dégagement de la machine Jugs. Ils ont eu six essais mais n’en ont eu besoin que de deux alors que Vanderslice et Woods ont montré leurs mitaines.

« C’était trop facile », a plaisanté Steichen.

L’attaque, en revanche, était tout sauf facile. Richardson et Gardner Minshew se sont à nouveau séparés pour la première fois et ont eu du mal pour la deuxième journée consécutive alors que la défense faisait son chemin avec les deux quarts. Minshew a réussi 1 passe sur 3 lors d’exercices à 11 contre 11. Il a tâtonné un claquement alors qu’il était dans le fusil de chasse qui a conduit à un jetable lors de sa première tentative. Minshew a enchaîné avec un achèvement à Ashton Dulin sur une route de passage avant de manquer Dulin, qui était bien couvert par Dallis Flowers, sur un tir en profondeur.

Richardson a été 2 sur 5 passes avec un premier essai à Vyncint Smith près de la ligne de touche et un échec à Kylen Granson. La recrue a failli être éliminée par la sécurité de deuxième année Nick Cross après avoir lancé un tir en profondeur à Breshad Perriman. Il a été presque intercepté à nouveau sur un lancer tardif à Alec Pierce sur une inclinaison et a sauté un court lancer à Dulin près de la ligne de touche.



Anthony Richardson lance lors de la pratique du minicamp de mercredi. (Mykal McEldowney / États-Unis aujourd’hui)

« Nous devons certainement être meilleurs là-bas », a déclaré Steichen à propos de l’attaque. « C’est des choses que nous allons évidemment examiner, et nous continuerons à nous améliorer. »

Les Colts ont une pause de six semaines jusqu’au début du camp d’entraînement le mois prochain, mais Richardson a déclaré que le travail se poursuivra à Indy ainsi que dans son État d’origine, la Floride.

« Je vais être avec les receveurs, avec Gardner, essayer d’entrer dans le bâtiment ici afin que je puisse constamment apprendre des informations et construire une chimie parce que la saison approche à grands pas, elle arrive vite », a déclaré Richardson. « (J’essaie) de m’améliorer, de maîtriser mon art. »

ALLER PLUS LOIN « Je veux tout savoir »: Anthony Richardson équilibre les obstacles des recrues et les grandes attentes

Saison perdue

La saison recrue de Daniel Scott est terminée avant qu’elle ne puisse vraiment commencer. Une source de la ligue a confirmé L’athlétisme que l’ancienne sécurité de Cal, que les Colts ont repêché au cinquième tour, s’est déchiré le LCA pendant les OTA. Scott n’a pas participé au minicamp et a été placé en RI mercredi. Adam Schefter d’ESPN a d’abord signalé la blessure.

L’absence de Scott épuise davantage la profondeur d’Indianapolis dans le secondaire défensif. Julian Blackmon et Rodney Thomas II sont respectivement les sécurités fortes et libres de départ, et Cross se place en tant que sauvegarde. Scott aurait probablement été un membre de l’équipe spéciale, mais peu de temps après le repêchage, Ballard a déclaré que Scott concourrait pour les clichés défensifs en raison de sa polyvalence et de son expérience. Le joueur de 24 ans a passé six saisons à Cal et a décroché six choix au cours de ses deux dernières.

« Je pense que mon QI footballistique et mon instinct sont sans égal », a déclaré Scott après avoir été repêché. « J’apprécie ce côté du jeu. Ce n’est pas seulement physique, mais aussi mental.

Indianapolis était déjà en désavantage numérique au cornerback suite à la prétendue violation par Isaiah Rodgers Sr. de la politique de jeu de la NFL. Il n’était pas avec l’équipe pendant le minicamp, et Steichen a dit qu’il « n’avait rien pour vous » lorsqu’on lui a demandé une mise à jour.

Les cornerbacks Julius Brents (chirurgie du poignet) et Darius Rush (ischio-jambiers), les receveurs larges Michael Pittman Jr. (hanche) et Josh Downs (genou), les bouts serrés Will Mallory (pied), Jelani Woods (ischio-jambiers) et Drew Ogletree (récupération du LCA) , le plaqueur offensif Jake Witt (raisons personnelles), le secondeur Shaquille Leonard (chirurgie du dos), le parieur Rigoberto Sanchez (récupération d’Achille) et l’ailier défensif Tyquan Lewis (récupération du tendon rotulien) étaient tous présents mais écartés.

Le porteur de ballon Zack Moss a raté les deux jours de minicamp parce que sa femme, Jess, donnait naissance à leur premier enfant.

(Photo du haut : Zach Bolinger / Icon Sportswire via Getty Images)