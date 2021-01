La maison est là où est le cœur!

Et pour Property Brothers étoile Jonathan Scott qui semble être avec sa petite amie Zooey Deschanel. Le dimanche 17 janvier, la personnalité de la télé-réalité a exposé son amour et a jailli sur l’actrice pour son 41e anniversaire.

«Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de ma personne préférée», a-t-il commencé sa légende sur Instagram, à côté d’un collage de photos qui ont capturé certains de leurs moments les plus mignons. « Vous êtes attentionné, talentueux, hilarant, doux et tout aussi beau à l’intérieur qu’à l’extérieur. »

« Je sais que nous ne pouvons pas célébrer comme nous l’avons fait l’année dernière », a-t-il poursuivi, « mais j’ai quelques surprises dans ma manche. #HappyBirthday, @ZooeyDeschanel. Vous remplissez ma vie de tant de joie. »

Peu de temps après que Jonathan ait partagé l’hommage spécial, Zooey a commenté: « Aw !!!! Vous êtes le plus gentil et je suis le plus chanceux! »

Ce n’est pas la première fois que le couple s’extasie publiquement. Juste ce mois-ci, le Nouvelle fille alun a débuté 2021 avec un message réconfortant à son petit ami, en écrivant: « Mon MVP 2020 était ce gars, qui m’a toujours fait me sentir heureux malgré une année étrange et incertaine. En espérant que 2021 sera plein de doublures d’argent pour tout le monde. »