Jonathan Ross et sa fille Honey, célèbre sur Instagram, rejoignent la programmation de Celebrity Gogglebox

JONATHAN Ross et sa fille Honey ont rejoint la gamme Celebrity Gogglebox, a-t-on révélé.

La star de la télé, 60 et 24 ans, Honey Kinney, fera ses débuts dans l’émission à succès C4 ce soir.

Jonathan Ross a rejoint le casting de Celebrity Gogglebox[/caption]

Jonathan a également filmé ses critiques du petit écran aux côtés de son fils Harvey Kirby, 27 ans, et du petit ami de Honey, Zane Saz.

Cela vient après que la célèbre Instagram Honey ait partagé une photo très coquine d’elle-même avec la main de Zane sur sa jupe cette semaine.

Il a été rapporté que la famille apparaîtra dans deux épisodes de Celebrity Gogglebox, diffusé le vendredi soir sur C4.

Cette semaine, ils devraient donner leur avis sur le match de l’Angleterre contre l’Allemagne à l’Euro 2020, ainsi que sur le lancement de Love Island cette année.

Jonathan jouera aux côtés de ses enfants dans l’émission C4[/caption]

Sa fille Honey est déjà célèbre sur Instagram[/caption]

Le gang Ross rejoindra l’animatrice de petit-déjeuner Lorraine Kelly et sa fille Rosie, et l’icône des années 80 Martin Kemp et son fils Roman.

Jonathan, qui anime Friday Night With Jonathan Ross sur ITV1 et est juge sur The Masked Singer and Dancer, n’est pas étranger à partager ses réflexions avec la nation.

En 1999, il commence à animer l’émission Film de la BBC.





Jonathan a repris le travail de présentation de l’hôte d’origine Barry Norman, décédé en 2017.

L’émission comportait des critiques de films, des interviews et des avant-premières de films à venir et elle a duré 11 ans avec Jonathan à la barre.

L’animatrice de Strictly Come Dancing, Claudia Winkleman, l’a remplacé, avant que l’émission ne soit finalement supprimée après 47 ans en 2018.