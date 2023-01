Jonathan Raban, voyageur littéraire ironique et candide, décède à 80 ans

Jonathan Raban, un expatrié britannique qui a relaté sa vie et ses voyages dans une prose spirituelle et impitoyable, écrivant des livres de genre qui mêlaient des explorations de sa psyché et de son histoire familiale avec des récits de ses voyages à travers le Moyen-Orient, dans le Mississippi, à travers l’Atlantique et près de la côte de la Grande-Bretagne, est décédé le 17 janvier dans un hôpital de Seattle. Il avait 80 ans.

La cause était des complications d’un accident vasculaire cérébral qu’il a eu en 2011, a déclaré son agent, Clare Alexander.

En tant que jeune garçon en Angleterre, lisant sur les rives d’un ruisseau du Norfolk, M. Raban rêvait de devenir Huckleberry Finn et de naviguer loin de chez lui. Il n’était pas exactement un casse-cou en plein air – il souffrait d’asthme et il avait peur de voler ainsi que de la mer, bien qu’il soit attiré par son eau – mais il a continué à traverser les continents et les océans, tout en se lançant dans une carrière tout aussi aventureuse. en tant qu’auteur de romans, de pièces de théâtre, de critiques littéraires et de livres de non-fiction.

Aux côtés d’auteurs tels que Bruce Chatwin, Jan Morris, VS Naipaul et son ami Paul Theroux, M. Raban a contribué à inaugurer un renouveau de l’écriture de voyage dans les années 1970 et 1980, démontrant que le genre pouvait incorporer l’histoire, l’autobiographie et même des morceaux de philosophie, pas seulement des instantanés de vues lointaines et des dépêches sur des motels délabrés.

“Il l’a fait avec une vision du monde à la fois sombre et sardonique”, a écrit l’auteur Philip Marsden dans un hommage au Guardian, “livré dans une prose qui peut vous transpercer le cœur par sa précision”.

Le premier livre de voyage de M. Raban, “Arabia: A Journey Through the Labyrinth” (1979), a transporté les lecteurs au Moyen-Orient, où il a écrit sur la beauté et la misère des villes du désert comme Le Caire, qui – comme il l’a vu – semblait avoir une obsession inhabituelle pour la mort. “Peut-être ne pourraient-ils pas vivre à l’ombre des pyramides”, a-t-il spéculé, “sans être infectés par un goût pharaonique pour la conservation des cadavres et l’édification de monuments commémoratifs”.

Mais il s’est trouvé moins à l’aise dans le désert que sur l’eau, qui pour lui incarnait « la liberté et la solitude ». Il a mis en scène plusieurs de ses livres ultérieurs sur les rivières et les océans, qu’il a décrits dans une prose claire, directe et rythmée comme les vagues : Puget Sound était « une vallée du Rift noyée », l’Atlantique était « un lavis uniformément étendu de gris flanelle, ” le Pacifique était ” comme un rouleau de soie grise, légèrement ondulé ” et la mer du Nord était ” aussi calme et pleine de couleurs mercurielles qu’une mare d’huile de moteur “.

M. Raban a finalement réalisé son fantasme de Huck Finn avec un voyage sur le fleuve Mississippi pour son livre “Old Glory: An American Voyage” (1981), et a acheté un ketch de 40 pieds pour naviguer seul autour de l’Angleterre, de l’Ecosse et du Pays de Galles pour “Coasting : Un voyage privé » (1986). C’était loin d’être un voyage glamour – il a comparé la mise à l’eau du bateau à «la submersion excentrique d’une chaumière tudor» – mais a suscité des réflexions sur sa relation avec son pays d’origine et avec son père, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et pasteur anglican.

“L’Angleterre était vraiment la terre de mon père, pas la mienne”, écrit-il. « C’était le pays où le prêtre-guerrier en uniforme, héros revenu et homme de Dieu, était chez lui. Au menton bleu, 1m80, vêtu d’une robe noire antique et soufflant de la fumée comme un dragon de contes, mon père était un vrai Anglais – et je savais que j’allais toujours être beaucoup trop chétif, trop faible d’esprit, jamais pour porter ses vêtements sauf pour faire semblant.

M. Raban a déménagé à Seattle en 1990, à la recherche d’un nouveau départ aux États-Unis, et a remporté le National Book Critics Circle Award pour “Bad Land: An American Romance” (1996), un récit de voyage sur les colons du début du XXe siècle qui colonisé les prairies de l’est du Montana. Il a reçu d’autres éloges pour “Passage to Juneau” (1999), sur son voyage d’une semaine à travers le passage intérieur de l’Alaska. Le voyage a coïncidé avec la mort de son père et la rupture de son troisième mariage, qui s’est produite lorsque sa femme l’a laissé sur une plage en Alaska, l’envoyant chercher son carnet pour noter ce qu’il pensait et ressentait.

« C’est la grande consolation de l’écrivain, je pense. On vous donne ces catastrophes – et ce sont des cadeaux », a-t-il déclaré au Guardian en 2006. Il a ajouté:« Il y avait un peu de moi qui pensait: “Mon Dieu, ça va être bon pour le livre.”

« Graham Greene a fait cette remarque qu’au cœur de chaque écrivain, il doit y avoir un éclat de glace, et je pense parfois que la glace – cet éclat – est une formidable consolation : la chose en dehors de vous qui mesure la pire expérience possible ; et pensez, ‘Quel genre de comparaison vient à l’esprit ici?’

Jonathan Mark Hamilton Priaulx Raban est né à Fakenham, Norfolk, le 14 juin 1942. Il avait 3 ans lorsque son père, un capitaine de l’armée britannique, est rentré de la guerre. Sa mère a écrit des nouvelles pour des magazines féminins et lui a appris à lire, entamant un voyage littéraire qui l’a amené à dévorer les romans d’Evelyn Waugh et de Charles Dickens, ainsi que les récits de voyage du XIXe siècle d’Alexander William Kinglake.

“Les livres m’ont ouvertement admis dans leur monde, contrairement aux gens pour la plupart”, a écrit M. Raban dans “For Love & Money” (1987), une collection de non-fiction.

Après avoir obtenu son diplôme d’internat, il a étudié l’anglais à l’Université de Hull, où il s’est lié d’amitié avec le bibliothécaire en chef, le poète Philip Larkin. Il a ensuite enseigné dans des écoles telles que l’Université d’East Anglia et a fait ses débuts dans l’édition avec une collection peu propice de critiques littéraires, “The Technique of Modern Fiction” (1968). Benny Green, auteur et musicien, a écrit que le livre “m’a réduit à un état de narcolepsie qui aurait difficilement pu être plus aigu sans me tuer”.

Mais M. Raban a connu un succès croissant en tant qu’écrivain indépendant après avoir déménagé à Londres l’année suivante. Il a écrit des pièces radiophoniques pour la BBC, a contribué à des publications telles que la New Review et a fait des sorties de pêche le week-end avec le poète américain Robert Lowell, dont il a vécu pendant un certain temps dans le sous-sol. En plus de faire ses propres écrits, il a édité un recueil de poèmes choisis par Lowell et une anthologie littéraire, « The Oxford Book of the Sea » (1992).

Le premier roman de M. Raban, “Foreign Land” (1985), s’inspire de son expérience de retour en Grande-Bretagne après des mois de voyage à l’étranger. Il a ensuite écrit sur son pays d’adoption dans “Waxwings” (2003), une exploration satirique du rêve américain, qui a été sélectionné pour le prix Man Booker.

Ses autres livres documentaires incluent “Hunting Mister Heartbreak” (1990), pour lequel il a navigué de Liverpool à New York à bord d’un porte-conteneurs, et les collections “My Holy War” (2005) et “Driving Home” (2010), pour lesquelles il a tourné son attention vers la vie aux États-Unis après le 11 septembre.

À ce moment-là, il était en grande partie lié à la terre : il avait vendu son bateau, en partie parce qu’il sentait qu’il avait épuisé la voile en tant que sujet et en partie parce qu’il en avait assez d’interagir avec les conservateurs sur l’eau. « Envie de rencontrer des républicains dans cette partie du monde ? Ils ont tous des bateaux », a-t-il dit.

M. Raban s’est marié et a divorcé trois fois, avec Bridget Johnson, une camarade de classe qu’il a rencontrée à l’université; Caroline Cuthbert, consultante en art et conservatrice ; et Jean Lenihan, journaliste artistique américain. Les survivants comprennent une fille, Julia, issue de son troisième mariage.

Après avoir subi un accident vasculaire cérébral quelques jours avant d’avoir 69 ans, M. Raban a utilisé un fauteuil roulant et a passé du temps en cure de désintoxication, réapprenant à utiliser son corps. Il a également commencé à se plonger dans l’histoire des patients victimes d’AVC et a examiné de vieilles lettres de ses parents, cherchant à relier son expérience à d’autres fils de sa vie.

“Je me souviens qu’un médecin est venu dans le service de rééducation, à peu près de mon âge, et a dit:” Oh, c’est vous qui étiez écrivain “”, se souvient M. Raban dans une interview du Guardian en 2016. “Je lui ai dit:” Je suis toujours un écrivain et j’ai l’intention d’écrire à ce sujet. “”