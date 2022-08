Jonathan Nez et Buu Nygren avancent pour la présidence Navajo

FLAGSTAFF, Arizona (AP) – Les électeurs de la nation Navajo verront des visages familiers lors des élections générales de la tribu : leur président actuel et un ancien candidat à la vice-présidence, qui étaient tous deux sur le bulletin de vote en 2018.

Le président Jonathan Nez et Buu Nygren ont recueilli le plus de votes lors de la primaire de mardi parmi un groupe de 15. Le vainqueur supervisera la plus grande réserve amérindienne des États-Unis et la deuxième population tribale la plus élevée.

Tous deux ont parlé de la nécessité du développement économique et de l’extension de l’eau courante et de l’électricité aux milliers de Navajos qui en sont dépourvus. Là où ils diffèrent, c’est sur l’approche pour traverser la pandémie de coronavirus.

La nation Navajo avait autrefois l’un des taux d’infection les plus élevés des États-Unis. L’administration de Nez a adopté des mesures sévères pour ralentir la propagation. Les cinémas, les restaurants, les casinos et les gymnases ne sont toujours pas encore entièrement ouverts, et un mandat de masque demeure.

Nez, un politicien chevronné, a défendu l’approche visant à assurer la sécurité des personnes. Il a déclaré qu’il apporterait une continuité dans un second mandat, alors que la tribu s’efforce de dépenser plus d’un milliard de dollars en financement fédéral de secours contre les virus qui concernerait en grande partie les infrastructures.

“Je pense que le peuple Navajo a vu que nous sommes capables de gérer une situation difficile”, a déclaré Nez, 47 ans, à l’Associated Press. “Pas seulement venant de la direction, mais pour rallier le peuple Navajo pour prendre soin de notre peuple, et ils ont fait un travail remarquable.”

Nygren était le colistier de l’ancien président Joe Shirley Jr. en 2018. Les deux ont perdu contre Nez et le vice-président Myron Lizer.

Nygren a quitté son emploi dans la gestion de la construction pour chercher le poste le plus élevé de la tribu et soutient que les entreprises Navajo souffrent à cause des restrictions pandémiques. Il a déclaré que la nation Navajo n’a pas été assez rapide pour répondre à une énorme perte de revenus provenant des mines de charbon fermées et des centrales électriques au charbon et devrait capitaliser sur le tourisme. Il s’est positionné comme un diplomate qui apportera une perspective moderne à la présidence.

“Il est très clair qu’un nouveau leadership est recherché dans toute la nation Navajo”, a déclaré l’homme de 35 ans à l’Associated Press. “Juste le nombre de personnes qui sont venues voter lors d’une élection Navajo où des inondations se produisaient, les routes étaient terribles.”

Plus de 47 501 Navajos ont voté lors des élections primaires de la tribu – un taux de participation de près de 39 % parmi plus de 123 000 électeurs inscrits, selon les résultats non officiels du bureau électoral de la tribu. La tribu voit généralement un taux de participation d’environ 50%. Les résultats ne seront certifiés qu’après une période de challenge.

Nez a recueilli plus de 17 000 voix lors des élections primaires, et Nygren en a obtenu près de 13 000 avec les 110 circonscriptions rapportées, selon des résultats non officiels. L’avocat Justin Jones, l’ancien procureur général navajo Ethel Branch et Greg Bigman, président du Diné College Board of Regents, qui ont collectivement reçu près de 14 000 votes, complètent le top cinq.

La réserve est plus grande que 10 États américains, couvrant 27 000 miles carrés (69 930 kilomètres carrés) de haut désert, de forêts, de mesas balayées par le vent et de montagnes bordant le Nouveau-Mexique, l’Arizona et l’Utah. Sa population de 406 000 habitants est la deuxième après la nation Cherokee de l’Oklahoma.

La liste des candidats a convenu que davantage d’emplois étaient nécessaires dans la réserve où le chômage oscille autour de 50%. Les candidats ont poussé des plates-formes qui comprenaient la recherche de moyens de préserver la langue navajo et la pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il remplisse son devoir d’assurer la sécurité, la santé et l’éducation publiques.

Les partisans des candidats ont installé des tentes à travers la nation Navajo mardi, offrant du pain frit et d’autres aliments aux électeurs alors qu’ils faisaient un dernier effort de campagne. Le jour des élections est un événement social dans la nation Navajo, même si certaines précautions étaient toujours en place en raison de la pandémie de coronavirus. Cela comprenait la fermeture au public du centre sportif de la capitale tribale de Window Rock où les résultats des élections sont comptabilisés.

Les autres candidats étaient l’éducatrice Dolly Mason; l’universitaire Leslie Tsosie; la présidente de la section Chinle, Rosanna Jumbo-Fitch ; Frankie Davis; l’ancienne législatrice de l’État du Nouveau-Mexique Sandra Jeff ; Emily Ellison; l’ancien vice-président Navajo Frank Dayish ; Earl Sombrero, directeur du chapitre Ts’ah Bii Kin; et Dineh Benally et Kevin Cody, qui ont tous deux sollicité la présidence tribale en 2018.

Felicia Fonseca, Associated Press