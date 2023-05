Jonathan Majors serait en couple avec Meagan Good pendant le procès

Méagan Bon serait en couple Jonathan Majors au milieu de son cas de violence conjugaleet les fans pensent qu’il s’agit soit d’un coup de pub, soit d’un signal d’alarme pour leur favori.

Clignez des yeux deux fois si vous avez besoin d’aide, soeurette ! Cette nouvelle est choquante, étant donné qu’il y a moins de deux mois, il était en couple avec la femme qui l’accusait de l’avoir agressée. TMZ rapporte que le couple curieux est « assez nouveau », mais une source affirme qu’ils se sont rapprochés au cours des « dernières semaines ».

TMZ dit que des témoins ont repéré Good et Majors aller au cinéma à Alamo Drafthouse à Los Angeles le week-end dernier. Fait intéressant, aucun de ces témoins ni même des paparazzis n’ont filmé le célèbre nouveau couple, ce qui a rendu les fans plus méfiants.

Les représentants de Good n’ont pas confirmé qu’ils sortaient ensemble.

La chronologie des rencontres de Meagan Good et Jonathan Majors semble drôle à la lumière

Internet traîne déjà l’équipe de Majors pour avoir apparemment planté une histoire pour détourner l’attention de sa chute continue de la grâce. Perdre plusieurs rôles au cinéma et accords d’approbation probablement libéré le précédemment réservé et occupé l’emploi du temps de la star. Il est toujours surprenant qu’il ait eu un rendez-vous au lieu de se préparer pour sa comparution devant le tribunal mardi.

La star assiégée « a trouvé le temps pour l’amour » mais n’a pas pu comparaître en personne devant le tribunal le 9 mai. C’est peut-être parce qu’il n’avait pas grand-chose à dire, pas même pour plaider non coupable ou coupable. Au lieu de cela, son avocat Priya Chaudhry a fait tout parler, mais principalement dans la presse.

Si l’équipe de Majors peut présenter les actions de ses accusateurs à la suite de l’agression comme preuve devant un vrai tribunal et devant le tribunal de l’opinion publique, sa socialisation depuis lors est un jeu équitable pour examen. Juste après des débats raciaux houleux sur le fait que la victime présumée de Majors est blanche, il sort avec un boo noir bien-aimé? Les femmes noires étaient les plus grandes fans des Majors lors de son ascension fulgurante. Alors que beaucoup continuent de défendre son innocence, d’autres voient

Alors que plusieurs victimes présumées de Majors se sont manifestées pour coopérer avec le procureur de Manhattan, il était censé être de retour sur la scène des rencontres. Que cela soit vrai ou non, cela ne donne pas à l’image des Majors le coup de pouce que son équipe attendait.

La défense de Jonathan Majors semblait s’accrocher aux pailles blâmant les victimes avant la rumeur d’une romance avec Meagan Good

Plus tôt cette semaine, Jézabel a décrit sa stratégie de défense comme «tout jeter contre le mur» et espérer que quelque chose colle. Le site a également noté que toutes leurs tactiques s’alignent sur[[ » embedded= » » url= » » link= » »>DARVO (Deny, Attack, and Reverse Victim and Offender).

The tactic “relies on widespread misunderstanding about the complexities of abuse, which often results in victims’ reactions to abuse being equated with abuse or inaccurately framed as “mutual abuse.’”

First, Chaudhry and her husband Andrew Bourke, who serves as Majors’ crisis publicist, released texts allegedly from Majors’ ex blaming herself for the incident. It backfired, and many thought it read like the script of a Lifetime movie, including people working on his upcoming films. Next, his team released victim-blaming details and video of his accuser going out rather than staying home after the alleged assault.

The court disagreed this week that the clubbing video was “irrefutable evidence that the woman is lying.” Chaudhry’s claims that the investigation is a racially biased “witch hunt” also flopped.

“We have provided the District Attorney with irrefutable evidence that the woman is lying, including video proof showing nothing happened, especially not where she claimed. … To be clear, there are no new charges against Mr. Majors.”

Chaudhry also failed to convince cops or the court that Majors was the real victim of an attack that night.

“None of the white officers present investigated the assault of Mr. Majors. Worse, the District Attorney has not indicated any intention to pursue charges against the woman, or even investigate the truth,” she said. Instead, the attorney claimed “the DA has adjusted the charges to match the woman’s new lies.”

That’s a strange assertion after the D.A.’s superseding complaint in his third-degree assault charge removed the allegation that Majors “put his hands on her neck.”

Majors currently faces three counts of third-degree assault, second-degree aggravated harassment, three counts of third-degree attempted assault and second-degree harassment.

The court required Majors to attend his next court date on June 13 in person, or the judge will issue a warrant for his arrest.

Marvel Is Reportedly Preparing To Recast Jonathan Majors

Marvel reportedly pushed back the second season of Loki, the Disney+ series where Majors’ Kang the Conqueror character first appeared. The Cosmic Circus previously reported a September release date but now says it will likely premiere in October 2023.

According to The Cosmic Circus’ sources, Marvel and Disney are closely monitoring the case and preparing to replace him. Other Marvel insiders previously noted Snowfall’s Damson Idris might be a contender for the role.

Now the notably private Majors is in a high-profile relationship with Black Hollywood’s sweetheart? Fans wanted to see the Harlem star find love again, but not like this.

Hopefully, Majors will focus more on his career and ongoing legal case than his love life.