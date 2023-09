Jonathan Majors interrompt le « combat » et déclenche une hystérie hilarante

Maintenant, M. Jonathan…

Les réseaux sociaux sont en feu Jonathan Majors briser une « bagarre » entre « lycéens » dans le cadre d’un coup de pub présumé qui a déclenché une hystérie hilarante avant la date d’audience de l’acteur.

Jonathan Majors a dit pic.twitter.com/jCuUvbWL84 -BAMBI. (@theeebambi2) 14 septembre 2023

Dans la vidéo désormais virale obtenue par TMZle Credo III On peut voir la star se précipiter et se placer entre deux jeunes non identifiés se battant devant une foule de spectateurs qui ressemblaient plus à une équipe de tournage qu’autre chose.

TMZ obtient une vidéo de Jonathan Majors interrompant une bagarre entre deux filles au lycée. pic.twitter.com/7IXvPCTLKE – Base Pop (@PopBase) 14 septembre 2023

Selon le média, les filles qui se bagarrent sont des étudiantes du Hollywood High School qui se trouve juste en face d’un restaurant In-N-Out où l’acteur était apparemment en train de déjeuner.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils devaient intervenir pour arrêter le combat, les Majors n’ont pas eu grand-chose à dire lors d’un rapide entretien de rue avec TMZ.

Cette vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux un jour avant la date d’audience d’aujourd’hui, où la nouvelle date de son procès devrait être fixée.

L’acteur, 33 ans, fait face à des accusations de délit d’agression, de harcèlement aggravé, de tentative d’agression et de harcèlement résultant d’un incident avec son ex-petite amie. Grace Jabbari30 ans, dans son appartement de Chelsea le 25 mars.

Un porte-parole du NYPD a déclaré dans un communiqué que Jabbari avait déclaré à la police qu’elle avait été agressée par des majors et qu’elle « avait subi des blessures mineures à la tête et au cou et avait été transférée dans un hôpital de la région dans un état stable ».

Les majors ont nié les accusations et ont répliqué avec un rapport d’incident de violence domestique affirmant que la femme « ivre et hystérique » – Grace Jabbari – lui avait causé des douleurs et des saignements après l’agression présumée, selon une copie du rapport et une déclaration sous serment obtenue par Insider.

Naturellement, de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux ont accusé l’acteur d’essayer de redorer son image au milieu de ses problèmes juridiques, ce qui, compte tenu de la gestion fragile de son affaire par son équipe, semble probable.

c’est ce que l’équipe de relations publiques de Jonathan Majors espérait donner avec cet acte samaritain incroyablement non mis en scène : pic.twitter.com/z5jofbIVm3 — 𝕮𝖔𝖚𝖗𝖙 𝕶𝖎𝖒💥 (@TheCourtKim) 14 septembre 2023

Quelle a été votre réaction lorsque Jonathan Majors a interrompu le combat ? Pensez-vous qu’il sera un jour aussi grand qu’avant les allégations ? Dites-le-nous ci-dessous et observez l’hystérie hilarante suscitée par son coup de pub présumé.