Jonathan Majors fait la couverture du magazine EBONY

Jonathan Majors couvre ÉBÈNE les magazines Numéro de février pour discuter d’une myriade de choses, y compris son dernier rôle en tant que (très sexy) supervillain et son affinité pour le métier d’acteur.

Dans l’histoire de couverture écrite par Cori Murray, le dernier “Big Bad” du MCU donne également un aperçu rare de sa vie en tant que père de fille et il donne Lovecraft lusties pum pum palpitations dans des coups chauds pris par Keith Major.

Voir des extraits de l’énorme excitation excitante de Jonathan Majors Revue EBONY histoire de couverture dessous.

Sur la préparation des rôles d’acteur :

« Je me donne six semaines pour le construire. Et c’est juste être respectueux du projet en cours. C’est aussi honorer la forme d’art, parce que – je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai tellement confiance en mon travail, c’est que je sais que j’y consacre du temps. J’ai la même approche dans le gymnase. C’est la même approche avec la cuisine du dîner. C’est la même approche pour élever ma fille. Je sais que j’ai fait le travail, alors maintenant je peux jouer. Je peux le faire. Mais si vous n’avez pas fait le travail, alors vous devenez simplement un père moindre, un acteur moindre, un partenaire moindre. Je deviens juste moindre. Et le travail me permet de commencer à jouer; c’est mon métier et ma vocation. Je le prends extrêmement au sérieux.

Être une fille papa :

« Une des plus belles choses [my daughter and i] parler est le besoin par rapport à vouloir. J’ai grandi dans le besoin, ce qui signifie qu’il y a des choses dont j’avais besoin et que je n’avais pas. Heureusement pour mon enfant, elle n’est pas dans cette position. J’ai travaillé très dur et je continue de travailler dur, pas seulement pour le présent, mais pour l’avenir. Elle n’est pas obligée de faire ça, mais elle comprend. Nous enseignons la valeur dans notre foyer et l’estime de soi. Une grande chose est que, comme elle change ses cheveux, je suis très clair pour lui dire que je l’ai aimé comme ça. je l’aime maintenant; J’ai adoré ça alors.

Dire “non” en tant qu’acteur :

“Ces trois, quatre premiers personnages, surtout quand vous parlez du grand public, définiront votre carrière. J’étais très consciencieux de ne pas jouer de rôles dont je ne pensais pas qu’ils allaient me faire avancer en tant qu’acteur. Maintenant, je jouerai le méchant, je jouerai le gentil, je jouerai le corrompu moralement. Parce que mon travail consiste à raconter des histoires, et à raconter des histoires d’une manière qui permet aux gens de se voir et de changer pour le mieux. Mais au début, j’avais une règle pour moi-même, et je la dis aussi aux jeunes acteurs : Gardez votre loyer bas, et vous n’avez pas à paniquer.

Sur son rôle convoité dans Ant Man and the Wasp: Quantumania :

«Ce que j’essaie de faire avec mon travail, c’est de montrer que rien n’est un monolithe, ni la noirceur, ni la masculinité, ni les méchants de la bande dessinée. Rien n’est plus diversifié que le fait que le “Big Bad” du MCU est un jeune garçon noir du Texas. Et il n’y a pas d’aide. Il n’y a pas d’alliés. C’est [just] Big Bad, et il est membre de la diaspora africaine…[you see that in his] lèvres, nez, pommettes, tout. C’est lui; c’est nous. Cela en dit long sur les fans de MCU, et cela en dit aussi beaucoup sur la façon dont il a été joué. Cela oblige les gens à être curieux et à rester curieux et à regarder et recevoir, alors ils peuvent se divertir. Ce divertissement est un moyen de catharsis, et cela conduit au changement. Je pense donc que nous nous en sortons bien en ce moment, en tant que cohorte basée sur les fans de MCU. Je pense que nous nous en sortons très bien. https://twitter.com/EBONY/status/1622974617370632192

Comme vous pouvez l’imaginer, les gens sont très satisfaits de la couverture EBONY de M. Majors et ils supplient d’avoir leurs coochies conquis par son Kang thang. (Alerte spoiler ; c’est nous, NOUS sommes des “personnes”)

