Jonathan Majors et Meagan Good suscitent des rumeurs de mariage

Pas si vite! Meagan Good ne portait pas de blanc pour un mariage

Certains commentaires pensaient et espéraient qu’ils tournaient un film ou une émission. Le clip provient en fait du 8e gala annuel noir et blanc du Congressional Black Caucus.

Ouais les gars, je ne pense pas qu’ils soient mariés, le gala d’excellence noire avait pour thème le noir et blanc. Elle l’animait avec Larenz pic.twitter.com/dh5zwJOKDf – Holli le ferait (@bigredbunni) 24 septembre 2023

Meagan et Larenz Tate, qui partageaient également la scène, ont accueilli l’événement d’élite. Cela explique les vêtements et les commentaires, mais que diriez-vous de l’appeler « la madame ? »

Jonathan Majors est clairement un sudiste. Dire « la madame » ne signifie PAS épouse pour ces nègres. Ils donnent ce titre comme des bonbons. https://t.co/UAIQtyPi4N — Faites un don aux banques alimentaires locales (@TiphSeven) 24 septembre 2023

Les représentants de Jonathan et Meagan n’ont pas encore répondu à Personnes pour confirmer ou infirmer leur mariage. Entre les grèves conjointes WGA et SAG-AFTRA et les projets abandonnant le Credo III star à gauche et à droite, ils ont eu tout le temps supplémentaire pour se marier. Puisque Meagan n’hésite pas à rejoindre Jonathan pour une journée au tribunal, ils auraient pu retourner au palais de justice pour que cela soit officiel.

Jonathan Majors, Meagan Good et Governor Tate… de quel décor de film s’agit-il ? pic.twitter.com/W3Po1Lj1Wh – DominicHorne.eth (@iamDominicHorne) 24 septembre 2023

C’était super aléatoire et est sorti de nulle part, en plein milieu de ses allégations de DV (pour lesquelles je ne crois pas qu’il y ait jamais eu de résolution). C’est juste BEAUCOUP… – Zoulou.1920 (@Agojie_) 24 septembre 2023

Les détectives des médias sociaux se sont apparemment trompés, mais ils gardent clairement un œil sur la « relation de relations publiques » présumée de Jonathan Majors avec Meagan Good.