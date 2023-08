Jonathan Majors et Meagan Good assistent ensemble au tribunal

Méagan Bon est toujours aux côtés de Jonathan Majors.

Le couple a été aperçu main dans la main dans une salle d’audience de New York jeudi matin alors que le procès pour voies de fait de Majors était reporté à septembre.

Cette semaine, les deux acteurs ont comparu devant le tribunal pénal de Manhattan en tant que Credo III La star a fait sa deuxième comparution en personne devant le tribunal pour son affaire de violence domestique, qui découle de son arrestation à New York en mars. Le procès de Majors devait initialement commencer jeudi, mais l’avocat de l’acteur, Priya Chaudhry, a déposé une requête pour retarder le procès. Cette requête a été acceptée par le tribunal et une nouvelle date de procès a maintenant été fixée au mercredi 6 septembre.

Dans une déclaration obtenue par PERSONNES, Chaudhry a souligné que Majors avait déposé sa propre plainte pour violence domestique contre la victime présumée dans l’affaire en juin. Il a qualifié ses expériences de « cauchemar persistant dans leur relation ».

« Pendant quatre mois atroces, Jonathan Majors, la véritable victime de cette épreuve honteuse, a vu sa vie, sa carrière et sa réputation déchirées », a déclaré jeudi l’avocat. « Pourtant, il reste inébranlable dans sa détermination à être absous de cette épreuve déchirante. »

Doug Cohen, porte-parole du bureau du procureur du district de Manhattan, a déclaré jeudi dans un e-mail : « Nous sommes impatients de présenter l’intégralité des faits et des preuves au procès ».

Le Ant-Man et la Guêpe : Quantumania l’acteur a comparu pour la dernière fois devant le tribunal en personne le 20 juin. À l’époque, Majors avait reçu l’ordre de continuer à respecter l’intégralité de l’ordonnance de protection du tribunal pour la victime présumée dans l’affaire, car il fait face à un certain nombre d’accusations d’agression et de harcèlement pour délit après son arrestation. plus tôt cette année.