Jonathan Majors de Marvel mis en examen pour agression révisée, l’avocat qualifie l’enquête de « chasse aux sorcières »

L’acteur Jonathan Majors a été traduit en justice mardi pour une nouvelle accusation de violence domestique lors d’une audience dans une salle d’audience de New York, où il a comparu par vidéo.

Le bref arrangement n’a duré que trois minutes et l’acteur de 33 ans n’a pas plaidé coupable.

Il fait face à une accusation d’agression pour délit, que les procureurs ont réécrite du point de vue de l’accusatrice de 30 ans, qui n’a pas été nommée dans les documents judiciaires, pour montrer sa coopération avec les autorités. L’accusation initiale a été rédigée du point de vue d’un policier.

Son accusateur affirme que Majors lui a tordu le bras, l’a frappée et l’a poussée dans un véhicule à New York en mars. Il a été arrêté dans le quartier de Chelsea à Manhattan le 25 mars.

L’avocate des majors, Priya Chaudhry, affirme qu’il est innocent et a déclaré que la femme avait attaqué les majors. Elle a également qualifié l’enquête sur son client de « chasse aux sorcières ».

Elle a également fourni « des preuves irréfutables que la femme ment, y compris une preuve vidéo montrant que rien ne s’est passé, surtout pas là où elle le prétend ».

« Au lieu de rejeter les allégations face aux mensonges clairs de la femme, le procureur a ajusté les accusations pour qu’elles correspondent aux nouveaux mensonges de la femme », a déclaré Chaudhry.

Son avocat a également accusé la police et les procureurs de préjugés raciaux contre Majors, affirmant qu’un policier blanc s’était moqué de l’acteur lorsqu’il avait tenté de montrer les blessures qu’il avait causées à la femme.

L’accusateur des majors allègue qu’il lui a tordu le bras, l’a frappée et l’a poussée dans un véhicule, la faisant tomber, selon l’accusation d’agression révisée. Elle a été soignée dans un hôpital pour des blessures mineures, a indiqué la police.

Les majors doivent se présenter en personne lors d’une audience de suivi le 13 juin ou faire face à un éventuel mandat d’arrêt contre lui, comme l’a ordonné la juge Rachel Pauley. Pauley a déclaré lors de cette audience qu’elle déciderait d’une requête contestant l’affaire.

En attendant, Majors doit continuer à n’avoir aucun contact avec son accusateur, a déclaré Pauley.

Majors a été annoncé comme le méchant central des phases 5 et 6 de Marvel, la compilation de films et de séries épisodiques sur Disney + jusqu’en 2026. Son personnage, Kang le Conquérant, a fait ses débuts en grande pompe dans « Ant-Man and The Wasp: Quantumania » de Marvel. » Le film mettait également en vedette Michael Douglas, Kathryn Newton, Paul Rudd, Evangeline Lilly et Peyton Reed.

Les majors ont également joué l’antagoniste central dans le box-office « Creed III ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport.