Jonathan Majors brille dans la bande-annonce finale de War Epic ‘Devotion’

Jonathan Majors s’envole dans des cieux hostiles dans la prochaine épopée de guerre aérienne “Devotion” qui raconte l’histoire vraie et inspirante de deux pilotes de chasse d’élite de la marine américaine qui ont contribué à renverser la vapeur dans la bataille la plus brutale de la guerre de Corée : Jesse Brown, le premier aviateur noir de l’histoire de la marine. et son collègue pilote de chasse et ami, Tom Hudner.

Leurs sacrifices héroïques et leur amitié durable feraient finalement d’eux les ailiers les plus célèbres de la Marine.

“C’est une histoire sur la façon de briser les limites de la société et de briser les limites de sa propre peur et de l’héritage qui en découle”, a déclaré Majors, 32 ans, dans un interview avec PERSONNES sur le film buzzy.

Regardez la bande-annonce finale ci-dessous :

Les majors ont également révélé que lui et ses coéquipiers de Devotion Glen Powell33, Joe Jonas et Daren Kagasoff également collé hors écran.

“Glen était vraiment doué pour réunir tous les gars”, a-t-il déclaré. «Lui et Joe, Daren – tous les gars – ils se réunissaient et jouaient au parc. Et le parc était juste en bas de la rue de chez moi, donc pendant que je promenais mes chiens ou que je faisais du vélo, je voyais les gars, et nous traînions et discutions.

Les majors ont également travaillé sur le plateau avec la star de cinéma en herbe Jonas.

“Je tapais toujours ma musique, mais Joe Jonas mettait aussi sa musique et on s’installait à l’extérieur des caravanes et on courait, on faisait des cordes à sauter, on faisait des pompes, en équipe”, a-t-il dit. de tournage à Savannah, en Géorgie. «Nous nous entraînions puis entrions sur la scène. Nous étions un mélange d’un groupe de garçons et d’une équipe de football. Nous avons juste gardé de l’espace l’un pour l’autre.

“Devotion” s’envole dans les salles le 23 novembre 2022.