Jonathan Majors apparaît brièvement dans la nouvelle bande-annonce de la saison 2 de « Loki »

Nous sommes dans moins d’un mois avant de voir Jonathan Majors fait ses débuts dans la variante de Kang le Conquérant, Victor Timely, dans la deuxième saison très attendue de la série à succès Disney+ Loki.

Le Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie La star apparaît brièvement dans la nouvelle bande-annonce qui donne aux fans un autre aperçu des manigances de Loki qui traverse le temps dans la série.

Découvrez-le ci-dessous :

Les majors ont comparu mercredi lors d’une courte audience au cours de laquelle un juge a déterminé que le nouveau la date du procès soit fixée au 15 septembre.

L’acteur, 33 ans, fait face à des accusations de délit d’agression, de harcèlement aggravé, de tentative d’agression et de harcèlement résultant d’un incident avec son ex-petite amie. Grace Jabbari30 ans, dans son appartement de Chelsea le 25 mars.

Un porte-parole du NYPD a déclaré dans un communiqué que Jabbari avait déclaré à la police qu’elle avait été agressée par des majors et qu’elle « avait subi des blessures mineures à la tête et au cou et avait été transférée dans un hôpital de la région dans un état stable ».

Les majors ont nié les accusations et ont répliqué avec un rapport d’incident de violence domestique affirmant que la femme « ivre et hystérique » – Grace Jabbari – lui avait causé des douleurs et des saignements après l’agression présumée, selon une copie du rapport et une déclaration sous serment obtenue par Insider.

Selon le média, la police a coché « oui » sur le formulaire de rapport d’incident lorsqu’elle a demandé à Majors de répondre aux questions suivantes :

« Le suspect est-il capable de vous tuer, vous ou vos enfants ? » ; « Le suspect est-il violemment et constamment jaloux de vous ? » ; » et « La violence physique a-t-elle augmenté en fréquence ou en gravité au cours des 6 derniers mois ?

À ce stade, il est clair que Marvel est en train d’être très prudent avec la façon dont les majors sont commercialisées par rapport à Loki et à venir Vengeurs films prévus pour des sorties en 2025 et 2026.

Dirigé par Justin Benson, Aaron Moorehead, Dan Deleeuwet Kasra Farahani, Loki étoiles Tom Hiddleston, Sophie Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugène Cordero, Rafael Casal, Tara Forte, Kate Dickie, Liz Carret Neil Ellice avec un nouveau venu (et oscarisé) Ke Huy Quan et Owen Wilson.

Loki La saison 2 sera diffusée exclusivement sur Disney+ le 6 octobre 2023.