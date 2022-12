Jonathan, la plus vieille tortue du monde, fête ses 190 ans

Il est né peu de temps après la mort de Napoléon et est maintenant officiellement le plus ancien animal terrestre vivant connu de la planète. Jonathan la tortue géante des Seychelles célèbre son 190e anniversaire – plus ou moins – à Sainte-Hélène dans l’Atlantique Sud reculé, où l’empereur français vaincu est mort en exil en 1821.

On pense que Jonathan, sur la base des mesures de la coquille, a éclos vers 1832, et il a été amené sur le territoire britannique d’outre-mer depuis les Seychelles 50 ans plus tard.

Il vit une retraite confortable à Plantation House, la résidence officielle du gouverneur de Sainte-Hélène, où son anniversaire est marqué par des événements tout le week-end, notamment l’émission d’un timbre spécial.

La célébration culmine dimanche avec un “gâteau d’anniversaire” composé des aliments préférés de Jonathan.

Il est particulièrement friand de carottes, salades, concombres, pommes et poires, selon ses maîtres-chiens interrogés par l’AFP en 2017.

Malgré son âge avancé, il aime également une tortue femelle appelée Emma, ​​qui n’a que la cinquantaine.

“Il aime toujours les dames et je l’ai entendu assez régulièrement dans le paddock avec Emma et il grogne”, a déclaré à l’époque la gouverneure de l’époque, Lisa Phillips.

“Je dois garder un œil sur lui quand il fait ça – ce n’était pas dans la description de poste quand je suis devenu gouverneur.”

Au début de cette année, Jonathan a reçu le titre Guinness World Records en tant que plus vieil animal terrestre vivant au monde, et ce mois-ci a également été nommé la plus vieille tortue de tous les temps.

“Quand vous pensez, s’il a éclos en 1832 – l’ère géorgienne – mon Dieu, les changements dans le monde”, a déclaré Joe Hollins, un vétérinaire à la retraite qui est aujourd’hui le principal soignant de Jonathan.

“Les guerres mondiales, la montée et la chute de l’Empire britannique, les nombreux gouverneurs, rois et reines qui sont passés, c’est assez extraordinaire”, a-t-il déclaré.

“Et il vient d’être ici, s’amusant.”

Alors qu’elles espèrent encore de nombreuses années, les autorités de Sainte-Hélène ont déjà fait des plans pour la disparition éventuelle du vénérable chélonien : sa carapace sera préservée pour la postérité.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici