Jonathan, la plus vieille tortue du monde, a 190 ans et veut toujours s’accoupler

Vous pensez que votre âge à votre prochain anniversaire semble intimidant ? Vous n’avez rien sur Jonathan, la plus vieille tortue de tous les temps, qui a célébré son 190e anniversaire ce week-end chez lui sur l’île de Sainte-Hélène dans l’Atlantique Sud.

Jonathan est né vers 1832, selon son Entrée dans le livre Guinness des records du monde comme le chélonien ayant la plus longue durée de vie, une catégorie qui englobe toutes les tortues, tortues terrestres et tortues terrestres. C’est une tortue géante des Seychelles, et il y a même un photo de lui prise au milieu des années 1880, peut-être dès 1882, alors qu’il n’était qu’un jeune whippersnapper d’environ 50 ans. (Spoiler: C’est une tortue. Il n’a pas l’air très différent, bien qu’il soit maintenant aveugle et n’ait aucun odorat.)

Il vit avec trois autres tortues géantes, David, Emma et Fred, sur le terrain de Plantation House, la résidence du gouverneur de Sainte-Hélène. Le livre Guinness des records du monde souligne que Jonathan était vivant lorsque la première photo d’une personne a été prise, en 1838. Il est maintenant arrivé à l’âge du selfie.

Bien que personne n’ait pensé à enregistrer la date réelle de naissance de Jonathan, Sainte-Hélène a célébré son 190e anniversaire ce week-end, ouvrant Plantation House aux visiteurs pendant trois jours et faisant une série de timbres commémoratifs en son honneur. Il est également sur la pièce de cinq pence de l’île.

Les aliments préférés de Jonathan sont le chou, le concombre, la carotte, la pomme et d’autres fruits de saison, a déclaré Joe Hollins, le vétérinaire qui s’occupe de lui. Ses principaux intérêts sont dormir, manger et s’accoupler.

“Malgré son âge, Jonathan a toujours une bonne libido et on le voit souvent s’accoupler avec Emma et parfois Fred”, a déclaré Hollins au Livre Guinness des records. “Les animaux ne sont souvent pas particulièrement sensibles au genre !”

Fred était à l’origine pensé pour être une femme et nommée Frederica, mais 26 ans après son jumelage avec Jonathan, on a découvert que la tortue était un mâle, expliquant l’absence de progéniture. Oups.

Amanda Kooser de Crumpe a écrit sur Jonathan en 2016 alors qu’il n’avait que 184 ans et venait de recevoir son premier bain à propulsion humaine.