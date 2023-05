Jonathan Hogg: Les flics saisissent 15 American Bully XL et procèdent à une deuxième arrestation après que papa a été mutilé à mort à Leigh

Les COPS ont procédé à une deuxième arrestation et saisi 15 chiens après qu’un père bien-aimé ait été mutilé à mort par un American XL Bully.

La police s’est précipitée à Leigh dans le Grand Manchester après que Jonathan Hogg, 37 ans, a été violemment attaqué par un chien jeudi soir.

Jonathan Hogg, 37 ans, est décédé après avoir été mutilé par le chien

Les flics ont maintenant fait une deuxième arrestation et saisi 15 chiens Crédit : MEN Media

Jonathan était connu de ses amis sous le nom de « Oggy » Crédit : YouTube

Ils l’ont découvert grièvement blessé et l’ont transporté d’urgence à l’hôpital où il est malheureusement décédé.

La police armée a tenté frénétiquement de contrôler le chien, mais il a été humainement détruit en raison du « risque important » qu’il représentait pour le public.

La police du Grand Manchester a maintenant ajouté que des articles d’une valeur totale de 37 500 £ considérés comme le résultat de « produits criminels » ont été saisis.

Alors que les chiens emmenés par les flics et transférés dans un « établissement spécialisé » seraient de la même race que celle qui a saccagé Jonathan.

Un homme de 24 ans a été arrêté hier, soupçonné d’être responsable d’un chien dangereusement incontrôlable causant des blessures entraînant la mort.

Alors qu’une femme, 22 ans, a été arrêtée hier soir, soupçonnée de blanchiment d’argent.

L’inspecteur-détective en chef John Davies a déclaré: « Les agents du GMP ont fouillé deux maisons et saisi 15 chiens (six adultes et neuf chiots) supposés être de la même race que celui qui a attaqué Jonathan.

« Ces chiens sont maintenant soignés dans un établissement spécialisé.

« Des articles d’une valeur totale de 37 500 £ qui seraient le résultat de produits criminels ont été saisis. »

Jonathan, connu de ses amis sous le nom d’Oggy, a été décrit comme un homme « sensible et gentil » et un « papa incroyable » dans des hommages déchirants.

Le père adoré a été tué quatre mois seulement après la naissance de son fils – et trois jours avant que sa fille n’ait deux ans.

Et le propriétaire d’une entreprise voisine qui a été témoin de l’attaque a déclaré au Sun que le chien avait « allumé » Jonathan.

Ils ont dit : « Mon fils brûlait des ordures et le chien a commencé à aboyer.

« Le gardien de chien est sorti et a commencé à le caresser, lui disant simplement de se taire, puis il a commencé à jouer à se battre avec lui – mais cela s’est soudainement retourné contre lui.

« Le gardien a crié » aidez-moi « à mon garçon, qui a essayé d’arrêter ce qui se passait en jetant des pierres sur le chien, mais cela était devenu incontrôlable à ce moment-là.

« C’est arrivé en quelques minutes. Mon fils et sa femme ont appelé les services d’urgence et la police et l’ambulance sont arrivées.

« Mon garçon est traumatisé – il a tout vu. »

Le frère de Jonathan avait rendu hommage sur les réseaux sociaux et raconté son choc.

Il a dit: « Je n’arrive pas à croire que j’écris ceci, mais reste tranquille, gamin.

« Le cœur brisé n’est pas le mot. Je ne voulais pas te quitter ce matin. Je t’aime mon frère. »

Un autre copain a écrit: « Je n’arrive pas à croire que c’est un super garçon.

« RIP Oggy, mes pensées vont à ta famille. »

L’horreur survient à la suite d’une série d’attaques de chiens à travers le pays.

Un garçon de six ans a subi des blessures qui pourraient changer sa vie après avoir été mutilé par un American Staffordshire terrier dans le South Yorkshire le 11 mai.

Hier, un bébé a été transporté d’urgence à l’hôpital avec des blessures graves après avoir été attaqué à Aldingbourne, Chichester.

En janvier de cette année, Alice Stones, quatre ans, est décédée après avoir été attaquée par un chien dans son jardin à Milton Keynes.

Toute personne ayant des informations sur la dernière attaque à Leigh peut appeler la police au 101 en citant le journal 3769 du 18/05/2023.