Jonathan Frakes sur ce qu’il veut pour Riker dans une suite de Picard

Picardla dernière saison s’est terminé plus tôt cette année par un adieu affectueux au casting de La prochaine générationmais cela n’a pas arrêté le public – ou les acteurs eux-mêmes— réfléchissant à Wchapeau jamais pourrait être le prochain. C’est maintenant au tour de Riker lui-même, Jonathan Frakes, d’imaginer ce qui pourrait être la prochaine étape pour lui et son Imzadi.

« J’ai vu Jonathan Frakes donner un Noogie à Patrick Stewart »

PicardLa troisième saison de s’est terminée par un moment de guérison pour le mariage difficile entre Riker et Deanna Troi, le traumatisme persistant dû à la mort de leur fils les ayant séparés. Mais maintenant qu’ils sont réunis, que la galaxie est sauvée et que Deanna peut planifier toutes les vacances qu’elle souhaite, Frakes réfléchit à un avenir différent pour William T. Riker.

«Dans mon esprit, pour que la série puisse avancer, Riker devrait être capitaine et avoir son navire, ou il serait promu amiral et agent de liaison », a récemment déclaré Frakes au responsable. Star Trek revue, Explorateur. «Je ne plaisante qu’à moitié quand je dis que ce serait génial pour moi si la série continue et je suis comme Charlie de les anges de Charlie. Ils devraient venir à mon bureau un jour par semaine pour rencontrer Riker. Ce serait parfait. Ensuite, je pourrais réaliser un certain nombre d’épisodes et assister à la série.

C’est vraiment le problème pour Frakes, qui est devenu l’un des randonnéeles réalisateurs les plus prolifiques de Picard et Découverteet plus récemment De nouveaux mondes étrangesoù il a dirigé la série’ Ponts inférieurs croisement. N’importe quel rôle que Riker pourrait avoir dans n’importe quel poste-Picard L’avenir que Paramount a en tête devrait, selon l’acteur-réalisateur, être le passage du flambeau plutôt que quelque chose le mettant sous les projecteurs.

«Je soupçonne que si cela continue, ce seront Jeri Ryan, Michelle Hurd et Ed Speelers, qui font maintenant partie de Starfleet, ainsi que Mica Burton et Ashlei Sharpe Chestnut, qui incarnent la fille de Geordi. J’imagine également que Lulu Wilson, qui jouait le rôle de la fille des Rikers dans la première saison et qui était si fabuleuse, pourrait en faire partie. Elle pourrait revenir et peut-être être à Starfleet », réfléchit Frakes.

«J’ai l’impression qu’il y a une réelle opportunité pour trois des enfants des personnages de l’héritage de continuer et d’être en quelque sorte le prochain. Star Trek : La prochaine génération. On a juste l’impression que c’est disposé là. C’est le plan pour la prochaine phase.

Maintenant, si seulement quelqu’un chez Paramount pouvait lire ce plan !

