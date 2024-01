Jonathan Cruz sur Jose Perdomo, la classe internationale des Braves

Les Braves d’Atlanta ont fait sensation sur le marché international lundi en annonçant la signature de 12 agents libres, dont le joueur de champ intérieur Jose Perdomo. Les Braves ont donné à Perdomo, qui figurait parmi les trois meilleurs talents de la classe, une prime à la signature de 5 millions de dollars. Il s’agit d’un montant record pour un joueur vénézuélien et également du bonus le plus élevé jamais accordé par Atlanta sur le marché international.







Le directeur du dépistage latino-américain d’Atlanta, Jonathan Cruz, s’est adressé aux médias mardi après-midi et a naturellement eu beaucoup de choses élogieuses à dire à propos de Perdomo. Surtout quand il s’agit de son potentiel au marbre. Il a également déclaré que la première fois qu’ils avaient vu Perdomo, c’était alors qu’il n’avait que 12 ans.

« Perdomo, tout d’abord, je pense que la chose la plus importante dont il faut parler ici est sa batte. Ces enfants sont évidemment très jeunes », a déclaré Cruz. « Nous pensons que la chose la plus difficile à enseigner, si vous pouvez enseigner, c’est de frapper et c’est sa carte de visite. Perdomo que nous avons vu tôt au Venezuela. Notre éclaireur l’a vu assez tôt, à l’âge de 12 ans. Puis il est parti aux États-Unis, il est allé en République Dominicaine, puis il est retourné aux États-Unis et y a fait quelques vitrines.

« Il a eu une grande vitrine aux côtés d’Ethan Salas, espoir du Padres de San Diego, et la concurrence était bien au-dessus de leurs niveaux de talent », a ajouté Cruz. «Ils lançaient des lanceurs qui avaient été en Double A et Triple A. 97, 96 mph balles rapides, balles dures. Avec l’ensemble de notre processus, je pense que c’est là que nous avons été un peu époustouflés par les ajustements qu’il faisait et la performance, et nous avons dit : c’est le gars que nous devons poursuivre.

Lorsqu’il s’agit de très jeunes prospects, rien n’est sûr. Ces dernières années, les Braves ont vu de nombreuses recrues internationales très appréciées s’enflammer, tandis que d’autres moins annoncées, comme Ronald Acuña Jr., sont devenues des superstars. Cruz a discuté des nombreux facteurs et complications liés au dépistage de jeunes enfants, mais a ensuite expliqué pourquoi il pense que Perdomo a les atouts pour réussir.

“Je n’aime pas utiliser le terme billets de loto, mais personne ne peut me dire avec un visage impassible qu’il sait dans quoi il s’embarque avec un jeune de 13 ou 14 ans”, a déclaré Cruz. « Vous ne savez tout simplement pas s’ils vont continuer à croître. Vous ne savez pas s’ils ne vont pas grandir. Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte qui pourraient mal tourner. Cela dit, comme je l’ai dit plus tôt, le plancher sur la batte est incroyablement élevé pour son âge. Il respire la confiance quand il frappe. Nous avons reçu beaucoup d’informations. Nous essayons de surpasser l’enfant tout le temps et il a montré sa capacité d’adaptation et de dépassement, ce que nous n’avons pas vu depuis longtemps chez un enfant aussi jeune.

Il s’agit du troisième cycle international où les Braves évoluent sans sanctions. L’année dernière, ils ont recruté le voltigeur vénézuélien Luis Guanipa, mais ont réparti la majeure partie de leur argent. Cette fois, ils étaient prêts à dépenser gros pour acquérir Perdomo. Cruz a expliqué comment Alex Anthopoulos perçoit le marché international et comment il a eu un impact sur leur poursuite de Perdomo.

« D’abord, c’est exaltant. Alex est assez passionné par les agents libres internationaux », a déclaré Cruz. « Il est également très bon dans ce domaine. Ce prix de 5 millions de dollars ne va pas sans concurrence. Je pense que la plupart des gens pourraient comprendre que d’autres équipes étaient impliquées dès le début, dans le mix. Quand Alex veut le meilleur gars, il va le chercher. Nous avons ressenti un énorme soutien de sa part. Il était bien impliqué et c’est comme ça que nous avons trouvé notre gars.

Les Padres ont signé Ethan Salas l’année dernière et l’ont poussé de manière agressive jusqu’au Double A à l’âge de 17 ans. Cruz a déclaré que les Braves adopteraient une approche moins agressive avec Perdomo, du moins au début.

« Nous n’allons pas le brusquer. Nous n’aimons pas presser les enfants », a déclaré Cruz. « Il est préparé mentalement pour jouer à un niveau supérieur, mais nous allons prendre notre temps. Nous avons une équipe de développement des joueurs très solidaire qui se rend en République dominicaine chaque mois. Nous ne passons pas une semaine sans voir un de nos gars des États-Unis. Rovers, directeur de ferme, directeur général adjoint. Nous n’allons pas prendre de mesures inutiles cette année. Nous allons le laisser jouer, nous allons le laisser profiter du processus. Ensuite, je pense que l’année suivante, s’il époustoufle tout le monde, nous pourrions lui imposer une accélération. Mais je pense que la première année est davantage axée sur son confort. Il y a beaucoup de pression. Il ressent la pression, mais il est mature, il est très calme à ce sujet. Nous allons donc le faire jouer en DSL cette année et partir de là.

Alors que Perdomo était clairement l’un des plus grands noms disponibles, les Braves auraient également accordé une prime de 440 000 $ au voltigeur Juan Espinal, originaire de la République dominicaine. Cruz a déclaré qu’Espinal avait besoin de travail, mais qu’il disposait de beaucoup d’outils et l’a comparé à Mets le voltigeur Starling Marte.

“Assez intéressant, il vient du même programme que Starling Marte et il me rappelle un peu Starling Marte”, a déclaré Cruz. « Je ne sais pas si c’est parce qu’il l’admire et qu’il modèle son jeu autour de lui. Espinal, c’est un spécimen physique. Il est fort. Il est grand. Il est rapide. Il a beaucoup de pouvoir. C’est le type de pouvoir qui vous époustoufle. Il a beaucoup de force dans les bras. La chauve-souris est en cours. Ce n’est pas une batte inférieure à la moyenne, mais évidemment, avec la taille et les leviers, il y a quelques choses sur lesquelles nous devons travailler avec la direction et tout ça. L’avantage passe par le plafond. Il va être excitant quand nous mettrons la main sur lui.

La signature de Perdomo et Espinal a utilisé une grande partie du pool de 5 925 000 $ dont disposaient les Braves. Cependant, Cruz dit qu’il leur reste encore un peu d’argent et qu’ils n’ont pas fini de recruter des joueurs. Il est fort probable qu’Atlanta recherchera des lanceurs qui apparaîtront tout au long de 2024.

« Nous n’avons pas encore fini pour ce cours. Nous avons un peu d’argent. Évidemment, Perdomo en a pris une grande partie, mais il y a toujours des gars qui apparaissent sur le radar plus tard », a déclaré Cruz. « Cela va coûter moins d’argent. Plus particulièrement, les armes. Nous avons eu du succès assez récemment avec certains de ces gars de la ferme qui ont créé de la valeur, Jhancarlos Lara, Royber Salinas. Roddery, Rolddy Munoz, tous ces gars ont été signés plus tard. Cette année, cela ne sera pas différent. Il va y avoir des gars qui vont apparaître, et nous avons quelque chose de réservé pour ce genre de gars.

En savoir plus